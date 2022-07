Derfor oppfordrer forskere til å fryse ned egen bæsj

I fremtiden kan det bli mer vanlig med kjøleskap fylt opp med menneskers avføring.

En gruppe forskere ved Harvard Medical School hevder nemlig at dersom du sparer på avføringen din nå, kan det redde livet ditt en dag.

Det skriver forskerne Shanlin Ke, Scott T. Weiss og Yang-Yu Liu i en meningsartikkel hos Trends Molecular Medicine.

Doneres til deg selv

I artikkelen konkluderer forskerne med at det er lurt å samle på avføringsprøver fra mennesker mens de er i en ung alder og sykdomsfrie.

Dette kan så potensielt forynge det menneskelige tarmmikrobiomet, ved bruk av autolog FMT, når en person blir eldre eller får sykdommer i forbindelse med tarmen.

FMT (Fekal mikrobiota transplantasjon) vil si en overføring av tarmflora fra en frisk person til en som har en sykdom som forstyrrer tarmfloraen, ifølge Helse-Nord.

MINUS 80 GRADER: Bildet fra OpenBiome labratoriet viser en flaske med avføring som har blitt fryst ned til -80 grader celsius. Foto: Steven Senne

En slik transplantasjon er brukt før, men det som er nytt nå er at både donor og mottaker er samme person.

Tanken er å sette egen, frisk avføring i en bank i tilfelle man selv trenger det ved sykdom senere i livet. Med andre ord kan ditt unge og friske «jeg» donere bæsj til den syke «deg» senere i livet.

Kan hjelpe mot sykdom

Behandlingen går ut på at man injiserer en frisk tarmflora inn i tarmen når man har blitt syk med tarmrelaterte sykdommer.

Vanligvis har den friske tarmfloraen blitt fraktet gjennom en slange til tarmen, men det jobbes fortsatt med nye og enklere metoder, som også er mer behagelig for pasienten.

De tre forskerne bak artikkelen i Trends Molecular Medicine, håper på å kunne bekjempe inflammatorisk tarmsykdom, fedme og usunn aldring ved å fryse ned avføring som senere blir brukt igjen av samme person.

Det trengs fortsatt mer forskning på området, men ekspertene håper også at autolog FMT kan hjelpe til med å gjenoppbygge pasienters mikrobiota i tarmen etter kjemoterapi og tunge sykdommer.

Ifølge Store norske leksikon er mikrobiota en samling av mikroorganismer som lever på indre og ytre overflater hos mennesker, dyr og planter.

Livsviktig avføring

NBC News skriver at assisterende professor i medisin ved Stanford University, Christine Kee Liu, mener at en fremtid med autolog FMT er mulig ettersom vi allerede har lagringspraksis for eggfrysing og navlestrengsblodbank.

I forskningsartikkelen kommer det frem at en tarm er sunnere når den har et mangfoldig utvalg av mikrobiota.

Din egen avføring kan være livsviktig ettersom tidligere studier viser at personer med mindre biologisk mangfold i tarmen har større sannsynlighet for å oppleve hjertesvikt.

Eldre mennesker som har et mangfoldig mikrrobiota i tarmen er ofte sunnere og lever lenge,r skriver NBC News.