Verdenscup 3 i Lucerne har ikke pararoing på programmet. Derfor tok det Franske Roforbundet initiativ til en internasjonal pararegatta, og inviterte hele eliten i pararoing.

Birgit Skarstein var naturligvis en av de inviterte, og fikk en god opplevelse i det kommende OL-anlegget.

– Det var skikkelig heftig å teste OL-arenaen. Det har vært en intens og spennende helg, forteller hun.

Verdifull informasjon

OL-anlegg skiller seg ut fra anlegg der roerne vanligvis ror konkurranser. Den enkle forklaringen på det er at de vanlige konkurranse-anleggene er lagt på steder med rettferdige forhold, mens OL-anleggene ligger der det har blitt lagt et OL.

Skarstein er forberedt på at vindforholdene og varmen i Paris kan bli en utfordring.

Skarstein tar med seg nyttig erfaring hjem til Norge. Foto: Javad Parsa

– Det er ikke den samme luftfuktigheten som vi hadde i Tokyo, men bare på de dagene vi har vært her nå, så har det vært veldig varmt, forteller hun, og legger til:

– Vi får bare fortsette å trene i drivhus, sykle med regnjakke og bruke varme- og klimarom.

Assisterende landslagssjef Johan Lidberg forteller at de nå tar med seg god kunnskap og erfaring hjem til resten av det norske landslaget.

– Vi tror på mentale forberedelser som en del av oppladningen for å kunne gjøre den beste prestasjonen når det gjelder. Å besøke anlegget i forkant, og i tillegg få smake på navnet gjennom å ro en regatta, er en del av det, sier han.

– De andre nasjonene har kopiert det vi har gjort

Skarstein viste seg som en sterk gullkandidat til Paris-lekene etter å ha vunnet begge dagene i Paralympics-testen.

– Løpene har gått fint. Jeg er veldig fornøyd med å stå så solid fysisk gjennom alle rundene, smiler hun.

Brigit Skarstein leverte varene i Paralympics-testen. Her under EM roing i singlesculler. Foto: Estela Reinoso/norges Roforbund

Den største konkurrenten viste seg å bli ukrainske Anna Sjeremet. Hun ledet hvert løp helt frem til Skarstein tok henne mot slutten.

– Vi har jobbet mye med pacing, så jeg fikk nok igjen for at jeg kjenner min egen kapasitet godt, forteller Skarstein, og fortsetter:

– Vi legger merke til at mange av de andre nasjonene har kopiert det vi har gjort med sittestilling og teknikk.

Hun synes det er gøy at de er med på å påvirke sporten, og håper de kan fortsette å jage sekunder.

Går for nytt Paralympics-gull

Skarstein var overlegen i Tokyo i 2021, og tok sin aller første gullmedalje i Paralympics. I sommerlekene i Rio de Janeiro i 2016 havnet hun på en fjerdeplass.

Birgit Skarstein vant suverent gull under Paralympics i Tokyo. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe

Nå går hun for det gjeve gullet igjen, og hun er glad for at hun hittil har fått muligheten til å forberede seg optimalt.

– Det er lettere å visualisere en startbrygge hvor du allerede har stått klar til start, og siden vi har vært på vannet over tre dager, har vi fått kjenne på ulike måter vinden kan dra på. Det er en veldig spennende arena, avslutter 33-åringen.