Kunne du ha bodd i en bitte-liten bolig, slik som Maria?

Maria Lønnemo (32) bor i en uvanlig bolig, et bitte-lite hus, også kjent som et mikrohus.

MIKROHUS: Maria Lønnemo (32) ønsker å bryte med normalen. Hun har bosatt seg i et bitte-lite hus, noe hun anbefaler på det sterkeste. Foto: Privat / Joakim Mangen

Med stadig høyere boligpriser er det mange som ønsker mer økonomiske løsninger når de skal kjøpe bolig. Maria Lønnemo (32) jobber som personlig veileder og er en av få som bor i et mikrohus.

Mikrohus Et mikrohus er et lite, frittstående hus. De kalles gjerne også for minihus eller villavogn. I de fleste tilfeller er husene mindre enn 30 kvadratmeter.

Vil gjøre noe annerledes

Maria beskriver en trang til å gjøre noe annerledes du hun ikke ønsker å leve et A4-liv. Ideen om en alternativ bolig oppsto for flere år siden.

– Første gang jeg kom på at jeg skulle bo alternativt var for omtrent fem år siden. Da studerte jeg i Australia og gjorde søk på mikrohus, samt flere ulike alternativer. Da var det ingen leverandører i Norge, så jeg la det på hylla, sier Maria til TV 2.

Det var først da en venn av Maria skulle flytte inn et mikro-hjem at hun bestemte seg for å realisere tanken.

– Hun fungerte som en prøvekanin, og da jeg bestemte meg for at jeg også skulle gjøre det, visste jeg hva jeg skulle gjøre annerledes.

Det tok ett år fra Maria bestemte seg, til hun bestilte sitt eget mikrohus, der hun nå bor alene i landlige omgivelser.

Smarte løsninger

Typisk for minihus er smarte løsninger som utnytter plassen både i høyden og i bredden, for eksempel med åpen romløsning, hems som soverom og smarte oppbevaringsløsninger.

Mikrohuset til Maria er på 16 kvadratmeter i grunnflate, og består av en smart planløsning som utvider plassen i høyden.

– Jeg har en hems til soverom og en hems til stue slik at jeg får en fullverdig stue. Jeg har da masse oppbevaringsplass under både soverommet og stuen. Til sammen med hems havner boligen på cirka 26 kvadratmeter.

ÅPEN LØSNING: Mikrohuset til Maria har mange smarte løsninger for å utnytte plassen. Foto: Privat STUE: Mye plass på få kvvadratmeter. Stuen er hevet på en hems, slik at det er godt med lagringsplass under. Foto: Privat

BAD: Også badet har smarte løsninger for å utnytte plassen. Foto: Privat

Fordeler og ulemper

Hun beskriver flere fordeler ved den uvanlige boligen.

– Jeg har ikke egenkapital til å kjøpe leilighet, så med denne typen bolig vil jeg ikke bli en gjeldsslave i så stor grad som jeg ville blitt om jeg heller hadde kjøpt en leilighet på det vanlige boligmarkedet, sier hun og fortsetter:

– Jeg har mitt eget hus i stille og rolige omgivelser på landet, med få naboer. Det er som et eventyr, og det er spennende å gjøre noe annerledes. Jeg lærer masse og blir mer og mer handy.

Maria forteller at hun lærer mye nytt, både ulike ferdigheter, men også om seg selv når hun ordner opp når noe skjer.

– Det oppstår utfordringer som andre ikke har. Vannet har fryst to ganger og strømmen har gått to ganger. Da gikk all maten i kjøleskapet og i fryseren til helvete, en gang tok også toalettet fyr.

Den eneste ulempen hun kommer på omhandler temperaturen, hun beskriver mikrohuset som; Super varmt om sommeren og iskaldt om vinteren. Da tok hun igjen saken i egne hender og lagde en smart løsning ved å legge en varmekabel inni en vannslange slik at hun kunne varme huset i vinter.

Hun forklarer at bosituasjonen er midlertidig så lenge hun bor alene; – Det er bare for en periode. Til jeg finner noen å flytte sammen med.

Selv trives hun godt i den lille boligen, og hun oppfordrer flere til å gjøre det samme. Til våren kan vi se Maria og boligen hennes i et nytt program på TV 2, «Mikroliv», hvor vi skal følge flere i samme bo-situasjon som henne selv.

– Jeg tror det er en del av fremtiden. Ikke nødvendigvis mikrohus, men det å bo mer kompakt i mindre enheter. Jeg tror det kan være fremtiden for mange unge og det anbefales, sier Maria Lønnemo til TV 2.