Først ut av Gi labb – holdt på en hemmelig plan

I denne ukens episode av Gi labb måtte den første deltakeren reise hjem.

Allerede før konkurransen fikk Stig-André Berge (38) en dårlig nyhet.

Måtte undersøkes

Berge er bryter og trener av Norges Bryterlag.

I starten av denne ukens episode av Gi labb får han og hunden, Chanelle (8), besøk av fysioterapeut Anne Marit Stakkestad.

– Når trenerne i Gi labb så henne på trening merket de at hun noen ganger tråkket litt forsiktig med høyre bakben etter hoppene. De ville derfor undersøke dette grundigere, sier Stig-André Berge til TV 2.

DÅRLIG NYHETER: Stig-André Berge fikk dårlige nyheter før denne ukens konkurranse i Gi labb. Foto: TV 2

Dårlige nyheter

Undersøkelsen resulterte i dårlige nyheter.

– Det viste seg at hun har en skade som fører til at benet hennes kan hoppe litt inn og ut av ledd når hun beveger det, forklarer Berge, og fortsetter;

UNDERSØKELSE: Fysioterapeuten oppdaget en skade på benet til den franske bulldogen, Chanelle. Foto: TV 2

– Vi vet egentlig ikke hvor og når hun har fått denne skaden. hun vil alltid leke og er glad. Jeg trodde kanskje at hun hadde strukket noe, eller bare ligget feil ettersom at det har har gått fort over når hun først viste tegn til noe.

Etter undersøkelsen måtte han ta en avgjørelse om han ville fortsette i programmet. Han sa:

– Det sitter veldig langt inne å gi seg, men Chanelle er ikke en ung dame lenger. Nå fikk jeg plutselig mer å tenke på.

SKADE: Skaden førte til at hundens ben til tider gikk ut og inn av ledd. Foto: TV 2

Måtte velge bort et viktig element

Til tross for Chanelle sin skade, ønsket Berge å gjennomføre ukens konkurranse, men han måtte velge bort et viktig element.

– Jeg ville at vi skulle delta i konkurransen, for jeg vil heller gå ut med stil, sier han til TV 2.

– Trenerne hadde gitt oss streng beskjed om at hun ikke fikk lov til å hoppe. Vi valgte derfor å gjennomføre ukens konkurranse uten hopp.

Duoen gjennomførte uten hopp og havnet på sisteplass. De ble dermed sesongens første til å forlate programmet.

GJENNOMFØRTE: Stig-André Berge valgte å gjennomføre ukens konkurranse, til tross for Chanelle sinStig-André Berge valgte å gjennomføre ukens konkurranse, til tross for Chanelle sin skade.I konkurransen var hopp et sentralt element, noe som ikke var aktuelt for duoen. Foto: TV 2

– Det er alltid kjedelig å ryke ut med en gang. At det var som nummer én eller to, spiller egentlig ingen rolle. Vi var med for å vinne. Sånn er hodene våre skrudd sammen her i huset.

Hadde hemmelig plan: Ville trukket seg uansett

Berge innrømmer at han uansett ville ha trukket seg.

– Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle trekke meg etter denne ukens konkurranse til hensyn til Chanelle sin helse. Hun begynner å bli en eldre dame, og med en slik skade ser jeg egentlig ingen grunn til å presse henne videre, sier han og fortsetter;

– Hadde Chanelle fått bestemme, så hadde vi nok kjempet hardt for å bli med videre. Dette var virkelig noe hun trivdes med. Men her måtte jeg legge vekk det jeg har jobbet for på idrettsarenaen i 20 år og bare tenke på helsen hennes.

Selv om agility-karrieren ble kort, ser han på opplevelsen som noe positivt.

POSITIV OPPLEVELSE: Stig-André Berge satte pris på tiden han fikk tilbringe med Chanelle i Gi labb. Foto: Espen Solli / TV 2 KOSTE SEG: Berge beskriver at Chanelle koste seg med treningen. Foto: TV 2

– Det har vært kjempe fint å være med i Gi labb. Jeg har fått tilbragt masse tid sammen med Chanelle. Det var fint å se hvor mye hun koste seg på trening og i konkurransene, det varmet pappa-hjertet, han fortsetter;

– Jeg har lært at det ikke alltid er like lett å sette konkurranse-instinktet til siden når det kommer til skader. Jeg klarte det ikke i mine år som toppidrettsutøver, men når det kommer til andre så går det greit.

Han forklarer at Chanelle trivdes med agility, men at de ikke har tatt med sporten hjem.

– Etter at vi måtte forlate programmet har det egentlig gått veldig bra med Chanelle. Hun har fått pleiet skaden sin, og vi tar hensyn til dette i hverdagen. Aktivitetsnivået har definitivt gått ned da hun har måtte hvile, så det har ikke vært noe mer agility, men formen hennes er det ikke noe å si på. Hun begynner å bli en slankere utgave av seg selv.

Nå ser han frem til å følge med på de andre deltakerne.

– Det blir spennende å se hvem av de gjenværende hundene som stikker av med seieren. Etter alt jeg har sett, så er det ganske åpent og folk kan fort overraske både seg selv og hunden. Dette er som i idretten, det gjelder å komme inn i flyten, noe flere er på vei til å gjøre, avslutter Berge til TV 2.

