Flere tusen står i boligkø – stat og kommune skylder på hverandre

Kun 15 prosent av alle landets studenter får tilgang på studentbolig. Samskipnadene melder om store mangler og lange køer før studiestart, men ingen vil ta skylden for at byggingen går tregt.

Det nærmer seg studiestart, og den 20. juli sender Samordna opptak ut svar på studentenes søknader. Det betyr at de aller fleste vil få tildelt en studieby.

I år blir boligjakten i studiebyene trolig betydelig mer krevende enn tidligere.

I mangel på studentboliger å tilby, må rundt 75 prosent av alle norske studenter leie bolig i det private leiemarkedet – og der er trykket høyere enn på lenge.

Flere tusen på venteliste

Allerede før studieplassene er tildelt, har studentene forsøkt å kapre seg en bolig hos samskipnadene. I år er ventelistene ekstra høye i flere av de store byene, ifølge samskipnadene.

I Stavanger er det i overkant av 1000 på venteliste, i Bergen står 2200 på venteliste, og i hovedstaden står så mange som 6700 studenter i kø for å få en bolig fra samskipnaden.

SOGN STUDENTBY: Her er det i overkant av 1600 leiligheter og hybler. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Studentsamskipnaden i Stavanger forteller at det har vært en betydelig økning i etterspørselen de to siste årene.

– Selv om vi ferdigstilte 160 nye ettroms-leiligheter i 2020 og nye 129 nå i 2022, har vi mer enn 1000 søkere på venteliste, skriver assisterende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen.

– De som henvender seg til oss nå blir bedt om å finne bolig på det private leiemarkedet, legger han til.

Lav dekning

TV 2 har kartlagt antall studenter og antall studentboliger i de fem største studiebyene i Norge. Dekningsgraden er svært lav.

For kun 15 prosent av alle landets studenter får tilbud om en bolig, 10 prosent bor hjemme hos foreldre eller eier selv, og hele 75 prosent må ut på det private markedet, ifølge tall fra Norsk studentorganisasjon (NSO).

Der får studentene et problem, mener organisasjonen.

– Det private leiemarkedet har høye priser og vi ser at det er vanskelig for studenter å konkurrere med andre kjøpesterke grupper på det private boligmarkedet, sier NSO-leder Maika Godal Dam.

ØNSKER SEG FLERE: NSO-lederen mener det må bygges flere boliger. Foto: Martin Leigland / TV 2

Stor mangel

Studentorganisasjon har et mål om at 20 prosent av studentene skal plasseres i studentboliger. Det er et mål de er langt unna å nå.

For eksempel har studentsamskipnaden Sammen i Bergen 4472 studentboliger, og ingen er ledige i dag. Dette mot et studentantall på 40 000.

– Det er en stor mangel på studentboliger, og vi har stort behov for å bygge flere i Bergen, sier kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, til TV 2.

NSO har en klar oppfordring til regjeringen.

– Vi må prioritere å bygge boliger som studentene har råd til. Da må det på plass noen gode reguleringer som gjør at studentene ikke må akseptere å bo dyrt og dårlig, sier Godal Dam.

Skylder på hverandre

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) skriver i en e-post til TV 2 at han gjerne vil få fortgang på byggingen.

– Jeg er enig i at det går for sakte å få på plass nye studentboliger, men det står ikke på regjeringen eller på pengene. I år gir vi penger til 1130 studenthybler, men vi hadde penger til å bygge 1650.

Han mener vertskommunene, da spesielt Oslo kommune, har skylden i at byggingen tar for lang tid.

NESTLEDER: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe i TV2 s valgstudio. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg mener at Oslo kommune, blant flere, kunne gjort mer for å legge til rette for kjappere og billigere bygging av boliger for studentene, sier Borten Moe.

Oslo kommune er ikke enig med statsråden om skyldspørsmålet.

– Det er svært viktig å legge til rette for studentboliger. Jeg ikke enig i at kommunen ikke bidrar. Jeg mener tvert imot regjeringen bør gjøre mer. Å sørge for bygging av studentboliger er faktisk en statlig oppgave, sier Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling (MDG).

Han viser til at regjeringen nylig solgte en eiendom ved den gamle Veterinærhøgskolen.

– Bystyret oppfordret staten til å få inn studentboliger der, men staten valgte å selge til høystbydende. Det duger ikke. I Oslo prioriterer vi saker med studentboliger og har regulert over 3500 studentboliger under dette byrådet, så det står ikke på oss.