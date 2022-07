900 SAS-piloter tas ut i streik

Fristen i meklingen mellom pilotene og SAS gikk ut mandag klokken 12.

Etter å ha blitt utsatt hele fire ganger kom partene ut for å oppdatere pressen om status like etter klokken 12.

– Veldig skuffet

Der ble det klart at det endte med brudd i meklingen mellom pilotene og SAS etter intense forhandlinger.

– Vi er veldig skuffet. Dette skulle være sommeren alle så frem til å reise igjen. Det er også dårlige nyheter for selskapet, sier Anko van der Werff.

RASTE: SAS-sjef Anko van der Werff var rasende da streiken var et faktum. Foto: Chris Anderson/TT

SAS-sjefen mener det er egoistisk fra pilotene sin side å gå til streik.

– Vi har hatt den verste pandemien i vår livs tid. Jeg finner det skamfullt at dette er måten pilotene velger å betale tilbake, sier van der Werff.

– Sjokkerende lav forståelse

SAS sin toppsjef mener en streik på dette tidspunktet setter selskapets fremtid og jobbene til tusenvis av ansatte i fare.

– Beslutningen om å gå i streik nå viser en hensynsløs oppførsel fra pilotenes fagforeninger og en sjokkerende lav forståelse av den kritiske situasjonen som SAS er i, sier van der Werff.

– Tør ikke bestille

SAS sin forhandlingssjef, Marianne Hærnes, bekrefter at innen 24 timer vil alle SAS-fly stå på bakken.

Hærnes sier hovedkjernen i konflikten, og det de ikke har klart å bli enige om, er SAS sin spareplan SAS-forward.

Selskapet er i stor økonomisk krise, og er nødt til å spare 800 millioner svenske kroner.

Forhandlet til siste slutt

Hærnes sier at deres dør er åpne, og at de vil ta kontakt med pilotene igjen for å prøve finne en løsning.

– Vi har utsatt gang på gang, og vi ser at billettsalget dropper hver gang det kommer en ny utsettelse. Folk tør ikke bestille, sier hun.

Meklingen pågikk frem til klokken 11.59, mandag.

– SAS står i enormt vanskelig økonomisk situasjon, og med en politisk konflikt på toppen så blir det veldig vanskelig, sier Hærnes.

– Beklager

– Vi har ikke lykkes å komme enig med SAS. Vi har sittet i lange forhandlinger, og vi har strukket oss langt. Men uansett hvor langt vi strekker oss, så er det ikke nok, sier Martin Lindgren, som er leder i SAS-seksjonen i Svensk pilotforening.

Lindgren beklager nå overfor selskapets kunder.

– Vi håper at vi kan komme tilbake til forhandlingsbordet, men da må arbeidsgiveren strekke seg, sier han.

På spørsmål om tidspunktet til streiken kunne blitt lagt til et annet tidspunkt enn fellesferien, svarer Lindgren:

– Tidspunktet er ikke valgt av en spesiell grunn. Det er SAS som har tvunget oss ut i en streik.

– Malt opp i et hjørne

Leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, legger også skylden over på SAS.

– Vi har sittet med full delegasjon i tre uker, og SAS stilte ikke med fullt lag før de siste tre dagene. Det ble absolutt ingen bevegelse før de siste dagene, og det er skuffende, sier Klokset.

Pilotsjefen sier det er et nederlag å ikke komme til en enighet.

– Nå står vi der at kundene våre ikke kommer på sommerferie, og det beklager vi dypt. Men vi var malt opp i et hjørne, og vi hadde ikke noe annet valg. Vi har gått så langt som mulig for å komme til enighet, men avstanden var for stor, sier Klokset.

Roten av konflikten

I løpet av pandemien opprettet SAS bemanningsselskapene SAS Link og SAS Connect.

Samtidig som de nye selskapene ble opprettet, mistet om lag 560 SAS-piloter jobben.

Det har skapt en intern konflikt.

De organiserte SAS-pilotene har ment at selskapet forsøkte å vri seg unna sine forpliktelser til å hente tilbake de oppsagte pilotene.

SAS på sin side, avviste dette og mente selskapet forholdt seg til alle inngåtte avtaler.