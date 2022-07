Slår alarm om urovekkende utvikling: – Ikke råd til fundamentale utgifter

Økte matvarepriser, stadige strømprisrekorder og høy konkurranse på boligmarkedet. Kostnadene på mange nødvendigheter har økt merkbart det siste halvåret.

Samtidig øker ikke studiestøtten nevneverdig.

Ifølge Norsk Studentorganisasjon (NSO) går den gjennomsnittlige studenten nesten 6000 kroner i minus hver eneste måned – hvis de kun lever på studiestøtten. Nå frykter de at det kan bli verre.

BEKYMRET: Norsk Studentorganisasjon frykter at studentene ikke får mulighet til å prioritere studiene fremover. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Ikke råd til fundamentale utgifter

TV 2 har fått tilgang på NSOs årlige studentbudsjett helt tilbake til 2016. Aldri har differansen mellom inntekt i form av studiestøtte og utgifter vært større enn nå.

– Det gjør at studentene i utgangspunktet ikke har råd til å dekke helt fundamentale utgifter som det å bo, leve, ta vare på helsa si og være sosiale på fritiden, sier Maika Godal Dam, leder for NSO.

Fulltidsstudenter får et basislån på 8788 kroner i måneden i en gjennomsnittlig måned. I tillegg får de et større engangsbeløp ved semesterstart for å dekke pensumutgifter.

I NSOs regnestykke er ikke strømkostnader inkludert, men også det vil koste dyrt i tiden som kommer.

– Det er klart at når prisene i samfunnet går opp, så går det hardt utover studentenes økonomi, sier Godal Dam.

– Vi vet at studentene får stadig dårligere råd. Nettopp fordi at vi som studenter ikke får lov til å være med på den utviklingen som skjer i resten av samfunnet.

– Henger ikke på greip

TV 2 har tidligere fortalt at det nå er rekordhøyt press i leiemarkedet, og at ekspertene frykter det særlig vil gå utover studentene.

– Vi er veldig nervøse for studentene i år. Samordna opptak sender ut studiestedene nå i juli, og da vet vi at det er stor etterspørsel og at det vil bli et prispress, sa leder i Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit.

Sosialistisk Venstreparti har lenge ønsket å øke studiestøtten og mener det er høyst aktuelt nå som samfunnskostnadene øker.

– Studiestøtten er altfor lav, og det har den vært lenge. Når situasjonen nå er at det blir dyrere for oss alle, også for studentene, henger ikke det på greip, sier stortingsrepresentant for SV, Grete Wold.

VIL ØKE STØTTEN: SV-representant Grete Wold er ikke imponert over studiestøtten studentene får. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vil det bli verre?

– Absolutt, det ser vi allerede. Vi får tilbakemeldinger fra studenter som sliter med å finne en leilighet de faktisk har råd til.

– Kan true retten til utdanning

Wold er redd for at situasjonen vil gå utover grunnleggende rettigheter.

– Når det allerede er for knapt, kan dette til syvende og sist true retten til å ta en utdanning i Norge. Igjen vil man være avhengig av foreldrenes økonomi, eller deltidsjobb, sier Wold.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har ikke hatt mulighet til å stille til intervju fordi han er på ferie.

Via pressekontakt Tuba Gaarder Nordlie svarer han på e-popst at det ikke finnes planer for å øke studiestøtten på nåværende tidspunkt.

– Denne regjeringen ønsker en trygg og god økonomi for studentene, men vi mener også at det er fint man kan jobbe ved siden av studiene, skriver Borten Moe.

VIL IKKE ØKE: Høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, er mett på spørsmål om studiestøtte. Foto: Martin Leigland / TV 2

SV-representant Wold er kritisk til at enkelte tvinges til å skaffe annen inntekt for å leve som student.

– For noen er det positivt, men andre kan være tvunget til å jobbe lenge og mye, noe som gjør at man ikke blir ferdig på normert tid.

Fare for tap

Både Wold og NSO frykter at begrepet «heltidsstudenten» snart er en saga blott.

– Vi trenger fortsatt heltidsstudenter. At man skal bli tvunget til å jobbe for å gjennomføre studiet er ikke et mål, sier Wold.

– Er det fare for at det vil gå utover det akademiske nivået på dagens studenter?

– Det er en viss fare for det, og noe vi må følge nøye med på. Vi ønsker jo at studenter faktisk kan faget sitt og tilegner seg nok kunnskap på feltet sitt til å gå ut i jobb etterpå, sier Wold.