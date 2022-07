Basket-boom i Norge: – Historisk brist

Søndag fylte Basket-Norge Jordal Amfi med over 4500 tilskuere. Det er på ingen måte det eneste de kan juble for.

I forrige uke kunne TV 2 vise tall på en urovekkende trend i Fotball-Norge etter pandemien, nemlig at medlemstallene sank i alle aldersgrupper.

Mens fotballen har mistet medlemmer, så har pendelen svingt motsatt vei for norsk basketball.

Gjennom pandemien har de økt medlemsmassen med 28 prosent, og da er enda ikke tallene for 2022 talt opp.

GENERALSEKRETÆR: Espen André Johansen på Jordal Amfi før kampen mellom Norge og Danmark. Foto: Norges Basketballforbund

– Vi har god grunn til å tro at tallene øker ytterligere. Noen få regioner har åpnet for påmelding til høstens seriespill allerede, og det ser ut som vi blir flere påmeldte enn noen gang, sier forbundets generalsekretær, Espen André Johansen.

Hele ti nye klubber, som aldri har vært en del av Basket-Norge før, har allerede meldt seg på før ny sesong. Organisasjonssjef i basketballforbundet, Ragnhild Riis, mener tallet kan øke til det dobbelte før sesongstart.

Blomstrer i distriktene

Blant klubbene som er nye for året, er Måløy IL på Vestlandet:

– Basketball var en helt ukjent idrett her i området tidligere. Laget oppsto så enkelt som at jeg har en sønn som er blitt kjempeinteressert i basket, og han ville få med seg flere, sier Vegard Kvalheim i vestlandsklubben.

Nå er den ene sønnen blitt til cirka 20 basketspillende fordelt på ulike alderstrinn:

NYOPPSTARTET: Disse nyfrelste basketentusiastene trener sammen i Måløy IL. Foto: Gjert Myrestrand, Fjordenes Tidende

– Vårt eneste problem er at vi ikke har så mye basketkompetanse her, og man legger sikkert til seg utrolig mange uvaner. Men vi koser oss masse med basket, og det er det viktigste.

Også i Rolvsøy, et mindre sted midt imellom byene Fredrikstad og Sarpsborg, har de startet et nytt basketlag:

– Noen treninger er vi 10-12 stykk, mens andre ganger kan vi være 30-40, forteller Mikhail Mihaylov, som har vært viktig i å spre basketinteressen rundt om i Rolvsøy.

ARRANGERER TURNERINGER: Rolvsøy Streetbasketball setter også opp turneringer rundt om på Østlandet. Her i Drammen. Foto: Privat

Både Kvalheim i Måløy IL og Mihaylov i Rolvsøy Streetbasketball sier de håper dette er et tegn på at basketen er på vei ut i distriktene.

Øker konstant

At basketen når ut i distriktene gleder generalsekretær Johansen. Historisk sett har norsk basketball hovedsakelig foregått i byene:

– Sånn sett er det en historisk brist. En gledelig en sådan, sier Johansen.

Han tror Netflix-dokumentaren om Michael Jordan, at hver kamp i Firi-ligaen sendes på TV 2 Play og at man bare trenger en ball og en kurv for å spille, er blant årsakene:

– Vi er mer synlige enn noen gang. Dette tror vi har vært med på å gi oss den veksten vi har hatt, sier Johansen, og fortsetter:

ØKER ÅR FOR ÅR: Denne plakaten fra Norges Basketballforbund viser hvordan medlemstallet har økt de siste årene. Foto: Norges Basketballforbund

– Vi er inkluderings- og mangfoldsidretten i Norge, og jeg er sikker på at den tryggheten vi skaper på våre arenaer bidrar til økt vekst. Vi er også sertifisert Regnbuefyrtårn via Fri Oslo og Viken.

Om basketens gledelige tall også har sammenheng med at fotball, den soleklart største idretten i Norge, har frafall, er han usikker på:

– Det er ganske sikkert at vi har plukket noen fra andre idretter. Vi har ikke konkrete tall på at noen kommer fra fotballen.