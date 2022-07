Ber folk skjerpe seg og ta hensyn til veiarbeidere

Det er aktørene Statens vegvesen, Trafikksikkerhetsforeningen, Vegtilsynet, Utrykningspolitiet, Nye Veier AS, NHO Service og handel og Maskinentreprenørenes Forbund som ber om tålmodighet og forståelse fra trafikantene.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen minner om at de som bygger og vedlikeholder veiene, bruene og tunnelene våre, legger asfalt og setter opp rekkverk, er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter.

– Alle som er der for å gjøre veiene tryggere og bedre skal komme trygt hjem til sine når arbeidsdagen er over, sier hun i en pressemelding.

I undersøkelsen som Kantar har gjort for Trafikksikkerhetsforeningen, blir det bekreftet at bilister kjører for fort forbi veiarbeid. 74 prosent av de spurte innrømmer at de ofte kjører for fort, og 85 prosent av de spurte er enige i at de som holder på med veiarbeid, har en farlig arbeidsplass.

På spørsmålet om de lar seg irritere over å måtte stoppe på grunn av veiarbeid, svarer 42 prosent av de spurte i undersøkelsen at de blir irriterte.

