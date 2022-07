Frigir video av politijakt: Mann (25) funnet med over 60 skuddsår

Hundrevis av mennesker samlet seg i gatene søndag etter at Jayland Walker ble skutt og drept i forrige uke.

Den 25 år gamle mannen ble stoppet i en trafikkontroll, hvor han der etter prøvde å stikke av til fots.

Hendelsen førte til at åtte politibetjenter fulgte etter - og skjøt etter Walker, som ble funnet med over 60 skuddsår på kroppen.

Nå frigir politiet en kroppskameravideo, som viser den voldelige politijakten.

Se video øverst i saken. Vi advarer mot sterke inntrykk!

Hører en rekke skudd

Grunnen til at politiet valgte å jakte på 25-åringen skal ha vært mistanker om at vedkommende var bevæpnet, ifølge Sky News.

I videoen frigitt av politiet ser man en politibil som stopper på gaten. Der etter ser man flere politibetjenter som løper ut av bilen og etter Walker, hvor de roper høyt: «Ikke beveg deg, ikke beveg deg».

I det skuddene avfyres har politiet valgt å fryse bildet, men man kan høre en rekke skudd bli avfyrt.

Nøyaktig hvor mange skudd som blir avfyrt er uklart, men Walker skal ha blitt funnet med over 60 skuddskader på kroppen.

Fant våpen i bilen

Ett våpen ble funnet i den avdødes bil etter hendelsen, men Walker var ubevæpnet i det han flyktet fra bilen.

På en pressekonferanse skal politiet ha vist fram flere videoer, hvor en av dem angivelig skal ha vist fram at et skudd skal ha blitt avfyrt fra Walkers bil, før selve politijakten, ifølge Reuters.

Advokaten til familien, Bobby DiCello, skal søndag ha uttrykt stor bekymring for hendelsen og sagt at det ikke fantes noe grunnlag for at politiet skulle skyte Walker.

– De vil gjøre ham til et maskert monster med en pistol. Jeg spør deg; mens han løper, hva er fornuftig? Å skyte ham ned? Nei, det er ikke rimelig, sa DiCello.

Likevel oppfordret han til rolige demonstrasjoner.

– Regelrett mord

Flere mennesker har i fire dager demonstrert i Ohios gater etter den brutale politijakten, som er den siste i rekken av flere lignende hendelser i USA.

Drapet på Georg Floyd i Minneapolis i 2020 førte til globale demonstrasjoner mot politivold og situasjoner relatert til rase og diskriminering.

Presidenten i borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, Derrick Johnson, kalte skytingen i Ohio for et regelrett mord, ifølge NTB.

– Denne mannen ble drept på grunn av en mulig trafikkforseelse. Slikt skjer ikke med hvite mennesker i USA, sier han.

Akron-politisjef Stephen Mylett, skal ha sagt at offiserer førsøkte førstehjelp på Walker, men at han ble erklært død på stedet, ifølge Reuters.