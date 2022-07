Krangler om tidsfrist: – Bedre å rive av plasteret

STOCKHOLM (TV 2): Mens pilotene åpner for en ny utsettelse, er SAS-ledelsen tydelig på at det må komme en avklaring.

Søndag kveld ble meklingen mellom SAS og pilotene avsluttet, da sistnevnte forlot Næringslivets hus i Stockholm.

– Veldig skuffet

At pilotene valgte å forlate meklingen, overrasket SAS sin forhandlingssjef Marianne Hærnes.

– Vi hadde indikert at vi var villige til å sitte natta gjennom, for hver time teller. Derfor ble vi rett og slett veldig, veldig skuffet, sier Hærnes på vei inn i meklingen mandag morgen.

Fristen for å komme til enighet er nå satt til klokken 12. Blir de ikke enige, går 900 SAS-piloter ut i streik. Det betyr at over 45.000 passasjerer kan rammes daglig.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å gjøre vårt beste, og bruke de siste fire timene godt, sier Hærnes like før klokken 08.00.

– Ikke noe poeng

Mens pilotene har åpnet for nok en ny utsettelse av fristen, er SAS sin forhandlingsleder tydelig.

– Det skal veldig mye til for at vi velger å utsette ytterligere en gang. Det må komme en avklaring av hensyn for våre passasjerer. Det er ikke noe poeng å utsette og utsette, om man står langt i fra hverandre. Da er det bedre å rive av plasteret, sier Hærnes.

Leder i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset mener imidlertid at det finns nok av tid.

– Det er avhengig av vilje på den andre siden, sa Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening.

– Tydelige signaler

Flyanalytiker i Winair Hans Jørgen Elnæs tolker partene dithen at det nå er detaljer som gjenstår.

– Det kom ganske tydelig signaler fra pilotforeningene om at de hadde nådd målene sine. Da snakker man om de prinsipielle sakene som gjelder organiseringen av SAS og kollektivavtaler inn i morsselskapet og de 450 pilotene de vil ha gjeninnsatt, sier Elnæs og fortsetter:

– På den andre siden kom tilbakemeldingen fra SAS om at de ikke var i land med SAS forward-planen hvor man skal spare 800 millioner svenske kroner.