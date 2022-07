Ble møtt med «Judas»-rop: – Vil alltid være noen idioter som sier hva de vil

Viking – Rosenborg 1-1

Det var i fjor sommer vingbacken Adrian Pereira gikk fra greske PAOK til Rosenborg.

Men den overgangen irriterte store deler av Viking-fansen stort. De hadde håpet på at den tidligere Viking-spilleren skulle vende tilbake til blåtrøyene da han forlot Hellas.

Søndag kveld startet han for Rosenborg mot gamleklubben Viking. Både før og under kampen ble 22-åringen møtt med «Judas»-rop og pipekonsert fra store deler av Viking-fansen, som ville vise sin misnøye med at backen valgte Rosenborg til fordel for en retur til blåtrøyene.

– Jeg er nok mer glad i Viking enn de (fansen) er glad i meg. Det vil alltid være noen idioter som sier hva de vil, slik vil det alltid være, sier Pereira til TV 2 etter oppgjøret som endte 1-1.

– Jeg fikk med meg litt av det som kom fra tribunen, men det var ikke noe som preget meg. Det er en grunn til at jeg er utpå der, og de er på tribunen, slår han syrlig fast.

– Ikke preget av det

I første omgang kunne Pereira scoret mot gamleklubben, men avslutningen fra skrått hold gikk i treverket og ut. I andre omgang tegnet han seg imidlertid på scoringslisten, men det var i feil mål.

Backen styrte avslutningen fra Vikings Harald Nilsen Tangen i eget nett, noe som førte til at Viking fikk med seg ett poeng i hjemmekampen mot Rosenborg.

– Det var en kjip baklengs, for jeg hadde jo en sjanse der som traff tverligger og ut i førsteomgang. Men så sitter jeg igjen med en scoring andre veien. Sånn er det, sukker han.

Mente selvmålet var umulig å unngå

Pereira mener at det nesten var umulig å unngå at ballen gikk i eget nett.

– Jeg kunne ikke gjort noe annerledes. Jeg ble truffet av ballen, og den gikk inn, medgir han.

Selv om han scoret selvmål og måtte tåle piping fra Viking-fansen, sitter Pereira igjen med en god opplevelse etter returen til sin gamle hjemmebane.

– Det var spesielt, og jeg spilte også fra start denne gang, så det var litt annerledes. Det ble litt mimring da de spilte «Ein blåe dag» og sånt før kampen. Det var kjekt, konstaterer han.