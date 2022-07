To 17-åringer og en mann i 40-årene er drept

Dansk politi holder mandag morgen pressemøte om masseskytingen på kjøpesenteret i København.

En 17 år gammel dansk gutt, en 17 år gammel dansk jente og en 47-år gammel mann med russisk statsborgerskap ble drept i skytingen søndag, opplyser dansk politi under pressekonferansen klokken åtte mandag morgen.

Fire personer er kritisk skadet etter skytingen, opplyser sjefinspektør i politiet, Søren Thomassen.

PRESSEMØTE: Sjefinspektør Søren Thomassen. Foto: Emil Helms/NTB

– Ut over dette så har vi fire som er truffet av skudd. Det er to danske statsborgere, en 40 år gammel kvinne og en 19 år gammel kvinne. Så er det to svenske statsborgere som også er truffet. En 50 år gammel mann og en 16 år gammel jente. De er på sykehuset og i en alvorlig tilstand, sier Thomassen.

I tillegg er det en rekke personer som har blitt skadet i forbindelse med å ha rømt fra kjøpesenteret som følge av skytingen, forteller Thomassen.

SKADET: Det var mange personer til stede under skytingen. Fire personer er karakterisert som alvorlig skadet. Foto: Guro Halleraker/TV 2

Tror ikke det var terrorhandling

En 22-årig dansk mann er pågrepet og siktet for drapene på Field's kjøpesenter. Han skal framstilles for varetektsfengsling senere mandag.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at den pågrepne har samarbeidet med andre om skytingen. Politiet vurderer på nåværende tidspunkt ikke skytingen som en terrorhandling. 22-åringen har tidligere vært i kontakt med psykiatrien.

– Det er ingenting som kan underbygge at det er snakk om en terrorhandling, sier Søren Thomassen.

Politiet jobber fortsatt med å avklare hva som var mannens motiv for skytingen. Han skal være tidligere kjent av politiet, men ikke knyttet til alvorlig kriminalitet. 22-åringen ble pågrepet med en rifle og ammunisjon.

–Vi kjører fortsatt på med en massiv etterforskningsinnsats. Det er viktig for meg å understreke at i det arbeidet vi har gjort gjennom natten, så er det ingenting som peker på at den mistenke som vi har anholdt har arbeidet sammen med andre eller fått hjelp av andre.

Hadde ikke våpentillatelse

Våpnene som ble brukt under skytingen i København, var lovlige, men mistenkte hadde ikke våpentillatelse, sier dansk politi.

– Det ser ut til at mistenkte ikke hadde tillatelse til våpen, opplyste sjefinspektør i København-politiet Søren Thomassen på en pressekonferanse mandag morgen.

Han sier at politiet ser at det har vært en form for forberedelse i forkant av skytingen, men vil ikke uttale seg om motiv ennå. Mannen var kjent for psykiatrien.

– Som det ser ut nå, tyder det på at han agerte alene. Nærmere motiv om hevn eller noe annet vil jeg vente med å uttale meg om, sier Thomassen.

– Vi kommer til å ha en synlig tilstedeværelse i København i dag, både ute ved Fields, men også generelt. Jeg tror det er viktig å sende ut et budskap om at borgerne i i København skal føle seg trygge og vi er trygge på den innsatsen vi har. Men vi kommer til å holde fast ved det momentet og den innsatsstyrken til vi er helt sikre på at vi har fått avdekket alle de nødvendige detaljene, sier Thomassen.

Oppfordrer til varsomhet på sosiale medier

I forbindelse med skytingen har politiet opprettet et krisesenter hvor de som var til stede under skytingen kan henvende seg for å få nødvendig bistand og hjelp.

– Jeg vil sende en appell til alle som var der. Dersom man har sett noe, så kontakt politiet slik at vi kan få det med i etterforskningen.

I tillegg oppfordrer politiet alle som sitter på bilder eller videoer om å la være å dele det på sosiale medier.

– For det første er det straffbart og man skal også ta hensyn til både de skadde og pårørende. Så dette er en sterk appell vi sender ut.

Undersøker Youtube-videoer

Politiet fikk inn første melding om skytingen klokken 17.35 søndag.

– Politiet har tidligere bekreftet overfor Jyllands-Posten at de undersøker Youtube-videoer i forbindelse med skytingen.

På videoene ser man en ung mann posere med en rifle og en pistol, og fører disse mot eget hode. Videoene, som ble slettet søndag kveld, hadde titlene «I don't care». Politiet sier videoen inngår i etterforskningen.