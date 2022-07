Titusenvis evakueres på grunn av flomfare i Sydney

Mer enn 30.000 mennesker er bedt om å evakuere på grunn av fare for flom i Sydney. Det har regnet voldsomt i Australias største by i flere dager.

Delstatsmyndighetene i New South Wales har bedt folk om å forberede seg på fortsatt styrtregn mandag, før været ventes å bedre seg tirsdag.

Flere dager med voldsomme nedbørsmengder har gjort at enkelte områder er rammet av stor flom for fjerde gang det siste halvannet året. Særlig lavtliggende områder vest i Sydney og rundt elvene Nepean og Hawkesbury er utsatt.

Flyfoto av forstaden Camden vest i Sydney viser at lange veistrekninger er helt under vann og at deler av bygninger også er oversvømt.

Sydney-området har allerede blitt utsatt for fire ganger så mye regn som det vanligvis har i juli måned, ifølge lokale medier.

I mars, forrige gang det var omfattende flom i Sydney, bygget vannmassene seg opp med regn i sju dager i strekk. Men denne gangen har det kommet sammenlignbare regnmengder på mye kortere tid, forklarer meteorolog Jane Golding.

Noen av områdene som er rammet nå, ble også rammet av historisk flom i februar og mars.