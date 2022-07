Har trent Haaland og Fofana: – Ser likheter

TO STYKK MOLDE-SPISSER: Både stortalentet David Datro Fofana og Erling Braut Haaland har vært innom Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB / INA FASSBENDER

Den 51 år gamle Molde-treneren har totalt 17 års fartstid i romsdalsklubben, og har på den tiden vært med på litt av hvert.

Blant annet fikk han følge Erling Braut Haalands utvikling på tett hold, mens jærbuen var i klubben fra 2017 til 2019.

I dag trener han kanskje Eliteseriens aller største talent, David Fofana.

Moe ser likheter mellom hans tidligere elev og hans nåværende.

– Ser noen likheter

– Det er vanskelig å dra linjer mellom to slike spillere. De er to ulike personer, åpner Moe, og fortsetter:

– Fofana kom veldig ung til oss og han brukte god tid på å gjøre seg kjent, både med fotballen og alt det andre. Han viser mer og mer progresjon.

– Slik var det litt med Erling også. Han brukte tid til å bygge kropp og personlighet, slik som Fofana gjør nå. Akkurat der ser jeg noen likheter.

Fofana har vært Molde-eiendom i halvannet år, men det er først de siste ukene at man har fått sett ordentlig hva som bor i ham.

HAALAND, SOLSKJÆR OG MOE: Tilbake i 2018 var de alle i samme klubb som henholdsvis spiss, hovedtrener og assistenttrener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Før søndagens 0-0-kamp mot HamKam, sto 19-åringen bokført med tre mål og én målgivende på sine siste tre opptredener.

Nå er mange spent på hvor den ivorianske angrepsspilleren en dag havner.

Avslører drømmeklubben

Det som neppe blir hans neste stoppested, men som er et mål på sikt, er hans favorittklubb Chelsea.

Mye på grunn av hans landsmann og Chelsea-legende, Didier Drogba.

– Chelsea har vært klubben min siden jeg var liten. Drogba spilte jo der, og derfor har de alltid vært min klubb. Så det er drømmen min, sier 19-åringen til TV 2.

IDOL: Didier Drogba vant både Champions League, Premier League og FA Cupen i Chelsea. Foto: Matt Dunham

– Tror du det er mulig?

– Ja, jeg tror det.

– Det meste er mulig når man spiller i Molde

Om det er mulig eller ei, gjenstår å se. Hans nåværende trener har sett en talentfull Molde-spiss gjøre kometkarriere før.

At Fofana en dag ikler seg den blå Chelsea-drakten ser han ikke på som umulig:

– Vi har jo sett at det meste er mulig når man spiller i Molde. Erling ble nettopp klar for Manchester City, så hvorfor ikke?

– Så lenge han jobber hardt i hverdagen og ønsker å bli bedre hver dag, så er det et noenlunde realistisk mål, men han har veldig mye igjen å bevise - også her i Molde.

– Har Fofana «et tak» for hvor langt han kan nå?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi må være ærlige å si at det gikk mye fortere enn forventet med Erling også.

– David trenger å være her. Han trenger å få kamper under beltet på et godt nivå, så får vi se hvor det går. Jeg tror ikke vi skal begynne å reklamere Chelsea, Barcelona og sånt helt ennå. Det tror jeg er å foregripe begivenhetene, avslutter Moe.