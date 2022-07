Flørtet med Rosenborg - nå sier han dette

I mars ble Kristian Eriksens Rosenborg-flørt bredt omtalt i media. Nå, 28 dager før et nytt overgangsvindu åpner, sier han følgende.

I mars sa Kristian Eriksen til lokalavisen Hamar Arbeiderblad at det var dårlig gjort av HamKam å nekte å selge ham til Rosenborg - ettersom en av hans drømmer var å spille for trønderklubben.

Omtrent fire måneder senere, etter 0-0-kampen mot Molde søndag, og bare en måned før et nytt overgangsvindu åpner, sier han følgende til TV 2:

– Jeg spiller i HamKam, og jeg er glad for det.

– Det var åpenbart at du ønsket Rosenborg og Rosenborg ønsket deg. Er du fortsatt interessert?

– Jeg er glad for at jeg spiller i HamKam, og det er her jeg er nå. Jeg gjør jobben min, jeg.

– Blir du ut sesongen?

– Det får du spørre noen andre om.

– Fordi du ikke vet det selv?

– Jeg spiller i HamKam og er fornøyd med det, så det er svaret du får i dag.

Etter Viking-Rosenborg søndag kveld sa trener Kjetil Rekdal følgende om Eriksen-interessen:

– Det er en måned til overgangsvinduet starter, så å diskutere spillere inn og ut nå er feil tidspunkt.

Se: Eriksen møtte TV 2 i mars kort tid etter det var klart at det ikke ble noen drømmeovergang til RBK:

– Skal tviholde på ham

Eriksens lagkamerat, Jonas Enkerud, mener kant- og midtbanespilleren en dag fortjener å spille i en toppklubb i Eliteserien - men at han håper det blir en stund til:

– Vi har en god relasjon både fra nåværende klubb og tidligere klubb. Vi har hatt en god link over flere år, og vi har vist i år at vi behersker nivået i Eliteserien.

– Eriksen går foran i hver kamp som et godt eksempel, og han er gull verdt for oss. Jeg skal tviholde på ham denne sesongen her, legger Enkerud til.

Den danske hovedtreneren, Jakob Michelsen, sier følgende på spørsmål om han frykter Eriksen forsvinner:

– Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet 104 ganger... Nei! 987 ganger var det i forrige overgangsvindu.

– Vi har mange viktige spillere i HamKam, og Kristian er blant dem. Han har et fantastisk hjerte, jobber ekstremt hardt og er målfarlig. Jeg forstår godt at det er interesse rundt Kristian Eriksen.

På elleve opptredener i Eliteserien står Eriksen med tre mål og fire målgivende pasninger denne sesongen.

– Litt irriterende

Selv om verken hovedpersonen selv, Enkerud eller Michelsen vet om Eriksen forlater HamKam eller ikke, er de fornøyd med tingenes tilstand i klubben:

– Vi er fornøyd med poengfangsten så langt i sesongen, men vi ønsker å bikke flere kamper i vår favør, forklarer Enkerud.

Det nyopprykkede laget fra Hamar ligger på tiendeplass etter 12 spilte kamper. De har enda ikke tapt mot et lag som ligger over dem på tabellen, og den statistikken ble forsterket da de klarte poengdeling mot Molde.

GODE GRØNNBUKSER: HamKam har klart seg godt som nyopprykket lag i Eliteserien. Foto: Geir Olsen

– Vi fremstår som både trygge og kompakte, spesielt her hjemme på Briskeby Stadion. Også viser vi på dager som i dag mot Molde at vi også kan skape sjanser mot topplagene, fortsetter Enkerud.

– Er det litt irriterende å ikke ligge høyere enn tiendeplass når man enda ikke har tapt mot et lag over seg på tabellen?

– Ja, det kan man si. Vi skulle gjerne bikket flere kamper i våres favør, svarer Eriksen.

– Vi har bare tapt to kamper i år og vi er fortsatt med i cupen, så det synes jeg vi skal være fornøyde med. HamKam er et bra sted å være om dagen, svarer trener Michelsen.