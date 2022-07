Politiet: – Vi vet det er flere drepte

En 22 år gammel etnisk dansk mann er pågrepet etter at flere personer ble drept og skadd i en skyteepisode i Danmark søndag kveld.

– Det har vært en skyteepisode. Vi vet nå at det er flere drepte, opplyser sjefpolitiinspektør Søren Thomassen under en pressekonferanse søndag kveld.

Det er hittil ikke klart hvor mange personer det er snakk om, men Thomassen forteller også at flere er skadd.

– Har man informasjon eller har sett noe der ute, så kontakt Københavns politi, oppfordrer Thomassen.

– Vær kritisk til rykter

I en Twitter-melding oppfordrer Københavns politi til å være varsom med bildedeling.

– Ta hensyn. Ikke del bilder og video av ofre på sosiale medier eller andre plattformer, står det i meldingen.

Politiet oppfordrer til å være kritisk til rykter som kan oppstå. De oppfordrer også folk til å ikke kontakte politiet med mindre det dreier seg om skytehendelsen eller noe annet akutt.



Hold jer orienteret om situationen via medierne, vær kritisk overfor rygter og følg myndighedernes råd og vejledning #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Kan ikke utelukke terror

En 22 år gammel etnisk dansk mann ble pågrepet like etter hendelsen, og politiet beskriver situasjonen som kaotisk.

Politiinspektøren kan ikke avkrefte at det dreier seg om terror.

– Forhåpentligvis dreier det seg om en enkelt mistenkt, sier Thomassen.

Pågrepelsen foregikk udramatisk, og skjedde i nærheten av kjøpesenteret der skytingen foregikk.

SYNLIG: Politiet har etablert seg på flere steder i byen, deriblant på Kastrup lufthavn. Foto: Presse-foto.dk

Han sier det foreløpig ikke er indikasjoner på at flere personer har vært involvert.

– Vi samler våre styrker og vil være svært synlige i det københavnske bylivet, opplyser sjefpolitiinspektøren.

Bredt politioppbud

Politiet aksjonerer flere steder i hovedstaden, og det har blant annet blitt observert væpnet politi ved Kastrup lufthavn.

Det var klokken 17.36 søndag politiet mottok melding om en skyteepisode ved Fields kjøpesenter i Amager, utenfor København sentrum.

EN PÅGREPET: Politiet regner ikke med at det er flere enn én gjerningsperson, men kan ikke utelukke at flere har vært innblandet. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

Flere personer ble skutt og en ung mann ble pågrepet like etter klokken 19.

Norsk støtte

Flere norske politikere har sendt sin støtte til Danmark etter hendelsen.

På Twitter skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at hans tanker går til ofrene etter skytingen.

– Dramatiske og tragiske nyheter fra København i kveld. Mine tanker går til ofrene og deres pårørende og til hjelpemannskapene som akkurat nå jobber med å redde liv og trygge befolkningen, skriver Støre.

Dramatiske og tragiske nyheter fra København i kveld. Mine tanker går til ofrene og deres pårørende og til hjelpemannskapene som akkurat nå jobber med å redde liv og trygge befolkningen. @Statsmin. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 3, 2022

Utenriksminister Anniken Huitfeldt kaller hendelsen «forferdelige nyheter», og sier hun har tilbudt hjelp fra Norge til den danske utenriksministeren.

Forferdelige nyheter fra København❣️🇩🇰❣️Har tatt kontakt med min danske kollega @JeppeKofod for å tilby hjelp fra Norge hvis Danmark skulle trenge det. Tenker på de som har mistet sine kjære og alle som er redde nå. ❤️🇩🇰 — Anniken Huitfeldt (@AHuitfeldt) July 3, 2022

Også leder for Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg sender tanker til ofre og pårørende.

– Forferdelige nyheter om skyting i København, hvor politiet melder om flere drepte. Mine tanker går til ofrene for denne tragedien og familiene som mistet sine kjære, skriver hun på Twitter.

Masud Gharahkhani har også delt en Twitter-melding, etterfulgt av et hjerte, et dansk flagg og et norsk flagg.

– Våre tanker går til våre venner i Danmark, skriver stortingspresidenten.