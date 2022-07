Harry Styles-konserten går som planlagt

Til tross for skytingen på et kjøpesenter i Amager i København søndag, går den planlagte konserten på Royal Arena som planlagt.

Det opplyser pressevakten ved Royal Arena til TV 2.

Han forteller at beslutningen er tatt i samhandling med dansk politi.

Royal Arena ligger noen hundre meter fra kjøpesenteret Fields, der flere personer ifølge dansk politi er skutt.

Styles med beskjed

Superstjernen selv har lagt ut en melding på Snaåchat, der han skriver at han er i sjokk etter hendelsen.

– Teamet mitt og jeg ber for alle involvert i skytingen på kjøpesenteret i København. Jeg er i sjokk, skriver Harry Styles i innlegget.

I en instagram-video som en tilskuer har lastet opp fra Royale Arena, forteller konsertarrangøren fra scenen at showet er utsatt til ca. klokken 21. Konserten skulle opprinnelig starte klokken 20.

Arrangøren opplyser at de har nær dialog med politiet, som igjen skal ha sagt at de har kontroll over situasjonen.

En pågrepet

En mann er pågrepet, mistenkt for å stå bak masseskytingen.

Som følge av skytingen har danske kronprins Frederik, ifølge NTB avlyst en mottakelse på kongeskipet Danneborg. Mottakelsen skulle holdes i anledning avslutningen av Tour de France-etappene som har vært kjørt i Danmark.

Kongehuset bekrefter at avlysningen skyldes skyteepisoden på kjøpesenteret.

Saken oppdateres.