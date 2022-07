Stjernene flykter fra laget til Leknessund: – Et varsko

Se Tour de France i juli på TV 2 og Play.

Mens tilskuere og journalister flokker seg rundt flere av bussene i startområdet under Tour de France, får lagbussen til Team DSM stå i fred.

Interessen for det yngste laget i rittet er ikke så stor. For om en ser bort i fra et par ringrever, stiller de med et meget umerittert lag.

De fleste rytterne er forholdsvis ukjente, selv for dem som kjenner sporten best.

– Alle ser på Team DSM som et utviklingslag, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Rytterflukt

For de siste årene har det nederlandske laget hatt en lei tendens til å miste sine mest profilerte ryttere. I mange tilfeller lenge før kontrakten med dem har løpt ut.

Det begynte med at de avbrøt kontrakten med stjernespurteren Marcel Kittel i 2016. Siden har de gjort det samme med store navn som Warren Barguil, Tom Dumoulin, Michael Matthews, Edward Theuns, Marc Hirschi, Ilan van Wilder og Tiesj Benoot.

I tillegg har ryttere som årets Giro d'Italia-vinner Jai Hindley og klatretalentet Michael Storer forlatt laget.

FORLOT LAGET: Marc Hirschi fikk sitt gjennombrudd i Tour de France for Team Sunweb (nå Team DSM) i 2020, men forlot laget samme år - før kontraktstiden var utløpt. Foto: Sebastien Nogier

Og før årets Tour de France ble det annonsert at også danske Søren Kragh Andersen var ferdig i laget.

– De havner veldig ofte i konflikt med de største talentene - slik at de forlater laget. Med tanke på Leknessund er det et varsko, sier Kaggestad.

– Behandlet som små barn

Før årets sesong fortalte flere tidligere ryttere om det de mener er en ukultur i laget til det belgiske nettstedet Sporza.

De reagerte på et rigid system med strenge regler og svært liten fleksibilitet.

Treningsopplegget var fritt for individuelle tilpasninger, og ledelsen hadde en mening om hver minste detalj. Noe som gikk enkelte ryttere på nervene.

NY STJERNE? Team DSM håper at unge Alberto Dainese skal bli deres nye spurtstjerne. Her får han medisinsk assistanse etter en velt på den andre etappen i årets Tour de France. Foto: MARCO BERTORELLO

– Vi ble behandlet som små barn. Hvis du ikke gjorde noe riktig, måtte du liksom stå i skammekroken, fortalte en anonym rytter til nettstedet.

– Kritikken de har mottatt er berettiget når de stadig mister gode ryttere. De er blitt kjent for å være svært rigide, sier Kaggestad, og fortsetter:

– Jeg ser ikke for meg at de skal klare å hente profilerte ryttere med den måten å lede laget på. Individuelle tilpasninger må alltid gjøres i et lag for å få det til å fungere.

Leknessund er fornøyd

For norske Andreas Leknessund har det påståtte, rigide systemet foreløpig ikke hatt noen negativ innvirkning på ham.

23-åringen trives godt i laget, som virker å virkelig satse på ham. Uttaket til Tour de France er et tydelig tegn på det.

– For min del er dette laget veldig bra. Jeg har vunnet i Sveits rundt, og nå får jeg kjøre Tour de France. Og de har gitt meg tid og mulighet til å forberede meg til det, sier Leknessund, som er veldig fornøyd med opplegget.

STOR DAG: Andreas Leknessund vant en etappe i Sveits rundt. Hans foreløpige karrierehøydepunkt. Foto: GIAN EHRENZELLER

– Vi er et lang med mange unge ryttere, men vi kjører helt uten press. I alt vi gjør har vi fokus på gjennomføringen, ikke resultatet. De tar vare på meg på en god måte, sier han.

– Så du har ikke tenkt å gjøre som andre å forlate DSM?

– Jeg har en kontrakt her og har det fint, så jeg tenker ikke på det, sier han.

Må holde på Leknessund

Kaggestad mener det er en fornuftig vurdering. Så lenge samspillet mellom laget og Leknessund er bra, ser han ingen grunn til å forlate dem med det første.

EKSPERT: Mads Kaggestad er tidligere sykkelproff. Foto: TV 2

Men sykkeleksperten er spent på hvordan samspillet utvikler seg etter hvert som Leknessund blir en mer merittert rytter.

– Det virker som DSM har veldig troen på ham, så da må de strekke seg langt for å holde på ham også. De må betale ham godt nok og legge en plan for ham som også blir på hans premisser, sier den tidligere proffsyklisten.

Hvis ikke risikerer laget å miste enda en juvel.

Sportsdirektøren forklarer

Sportsdirektør i Team DSM, Matthew Winston, sier at de lytter til kritikken som blir rettet mot dem, men han lar seg ikke opprøre veldig av at så mange stjerneryttere har forlatt laget de siste årene.

– Vi har mange talentfulle ryttere, og vi utvikler dem godt fra en ung alder. Det vet de andre lagene. Selvsagt vil de være interesserte i å hente dem, sier Winston.

– Så dere er dus med å være et lag som utvikler talenter for andre lag?

– Jeg vil ikke si at vi er det, for vi har fortsatt stjerneryttere, som Romain Bardet. Men andre lag har interesse for rytterne våre, fordi vi har gjort en god jobb med dem. Det er nøkkelen. De andre lagene tilbyr gjerne noe annet, som kan være fristende, og det har vi forståelse for, sier han, og påpeker:

PROFILERT: Franske Romain Bardet er i dag Team DSMs aller største stjerne. Foto: MARCO BERTORELLO

– Mange av rytterne våre blir værende også, men det blir aldri skrevet om.

Kaggestad tror ikke at laget vil klare å vinne Tour de France eller andre store ritt med strategien laget har nå.

– De må hele tiden starte på nytt med unge ryttere. Ære være dem for at de gjør den jobben, men jeg tror ikke at sponsorene deres ikke ønsker å investere tungt i et lag som aldri skaper overskrifter, sier han.