Mesterskapsdebutanten Guro (30): – Det er litt uvirkelig

Ti år etter sitt første landslagsuttak tyder alt på at Guro Pettersen vokter Norges mål i EM-premieren.

– Det er vanskelig beskrive. Jeg koser meg så sykt. Hele precampen har bare vært helt fantastisk, og tiden har gått så fort. Det er litt uvirkelig.

Ordene tilhører Guro Pettersen, som har tatt opp hansken(e) etter Cecilie Fiskerstrands korsbåndsskade og etter alle solemerker vokter Norges mål i åpningskampen i EM mot Nord-Irland torsdag.

STRÅLER: Guro Pettersen var i kjempehumør på tirsdagens trening i Brighton. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Vålerenga-burvokteren fikk sin første landskamp fra start mot New Zealand i slutten av juni, og fulgte opp med storspill mot Danmark i generalprøven forrige uke.

– Det bygger selvfølgelig selvtillit, men samtidig prøver jeg også å tenke at man ikke er bedre enn sin siste kamp. Det handler om å prestere hver eneste gang man spiller, men på en måte så prøver jeg bare å kose meg og nyte øyeblikket, sier 30-åringen.

– Hard jobb og tilfeldigheter

For selv om Pettersen er et kjent navn i norsk fotball, og ble tatt ut til sin første A-landslagssamling så langt tilbake i tid som i 2012, hadde Pettersen kun en halvtimes A-landslagsfotball i beltet da den triste beskjeden om kollega Fiskerstrands korsbåndsskade kom i starten av mai.

– Hvordan forklarer du det selv at det nå endelig er Guro Pettersen sin tur til å stå i mål for Norge i et stort mesterskap?

– Det er veldig mye hard jobb, og jeg har tatt noen veldig viktige valg i karrieren min. Da jeg dro til Piteå, og nå da jeg dro til Vålerenga igjen, så har ting klaffet. Jeg har holdt meg skadefri. Og så er det selvfølgelig tilfeldigheter med Cecilie sin skade som gjør at andre får muligheten, sier Pettersen.

Forstår skepsisen

Det er ikke uttalt noe offentlig om at Vålerenga-keeperen skal stå i mål på torsdag, men med gode prestasjoner i treningskampene tyder alt på at Pettersen har danket ut de andre to mesterskapsdebutantene Aurora Mikalsen og Sunniva Skoglund i kampen om førstekeepertrøyen.

Flere eksperter har sett på nettopp keeperposisjonen som en av de mest utsatte i det norske laget, og med den manglende rutinene på A-landslagsnivå å vise til, er det en tilnærming som ifølge Pettersen er naturlig.

– Jeg skjønner det kjempegodt, men jeg kan ikke gjøre noe annet enn å prøve å gjøre mitt beste. Så får vi se, smiler landslagskeeperen.

