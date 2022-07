Tar selvkritikk etter skrekktakling: – Det var dumt av meg

Tidligere Viking-spiller Adrian Pereira ble kreditert scoringen som sørget for at Viking sikret seg 1-1 mot Rosenborg. På overtid ble både Markus Henriksen og Vikings Zlatko Tripic utvist.

Viking – Rosenborg 1-1

Viking hadde ikke vunnet en kamp i Eliteserien siden 16. mai, og stod med tre strake tap på sine fire siste kamper før oppgjøret mot Rosenborg søndag.

Derfor håpet det medaljejagende laget fra Stavanger på en opptur mot Rosenborg.

Stefano Vecchia ga Rosenborg imidlertid Rosenborg ledelsen i det 28. minutt, men i det 65. minutt utlignet Viking. Tidligere Viking-spiller Adrian Pereira, som mottok pipekonsert og ble møtt av «Judas»-rop fra Viking-fansen både før og under kampen, styrte inn Harald Nilsen Tangens avslutning i eget nett.

På overtid av kampen ble Rosenborgs Markus Henriksen og Vikings Zlatko Tripic begge utvist etter at Tripic kastet seg inn i en takling og klippet ned Victor Jensen, og Henriksen i etterkant dyttet til Viking-spilleren.

– Heldigvis hoppet han, så foten ikke var i bakken. Det var dumt av meg, sier Tripic til Discovery.

– Jeg ville bare stoppe kontringen, så kommer jeg inn i veldig stor fart. Da blir taklingen stygg. Da får jeg mitt første røde kort i karrieren, sier en angrende Tripic.

Rosenborg-trener mener Tripic bør bli suspendert i flere kamper.

– Jeg får håpe han blir ute en stund. Det er ikke første gang han gjør dette. Dette må man slå knallhardt ned på, mener Rekdal.

Oppgjøret i Stavanger endte uavgjort 1-1.

Effektive RBK

Det ble en fartsfull og intens start på oppgjøret på Viking Stadion. Viking kom imidlertid til de største sjansene det første kvarteret, men slet nok en gang med effektiviteten.

Rosenborg på sin side viste dødelig effektivitet da Stefano Vecchia fikk ballen i feltet etter 28 minutters spill. Han plasserte ballen iskaldt i mål bak Patrik Gunnarsson og sendte RBK effektivt i ledelsen.

Like før pause kunne den tidligere Viking-spillere Adrian Pereira, som mottok pipekonsert fra Viking-fansen gjennom hele kampen, doblet ledelsen. Men vingbackens avslutning smalt i tveverket og ut. Dermed kunne Rosenborg gå til pause med en fullt fortjent ledelse.

Viking måtte fremover

Etter pause måtte Viking naturlig fremover på banen, og allerede tre minutter ut i andreomgang fikk unggutten Daniel Karlsbakk, som erstattet en skadet Veton Berisha i startoppstillingen, en eventyrlig mulighet til å sette inn 1-1. Men 19-åringen rakk akkurat ikke frem med en fot til å tuppe ballen i mål etter et innlegg i feltet.

Etter timens spill fikk Yann-Erik de Lanley en eventyrlig mulighet. Denne gang ble imidlertid avslutningen fra kloss reddet av Tobias Bjørkeiet på streken.

Fem minutter senere fikk Viking scoringen de hadde jaktet på. Harald Nilsen Tangen dukket opp i feltet på innlegget fra innbytter Niklas Sandberg. Ballen trillet bak André Hansen via den tidligere Viking-spilleren Adrian Pereira, og utligningsmålet var et faktum.

Dermed endte oppgjøret i Stavanger 1-1, et greit resultat for begge lag kampen sett under ett.

PS: Før kampstart var det var knyttet stor spenning til om RBKs spissduo Ole Sæter og Stefano Vecchia skulle rekke kampen mot Viking. Søndag formiddag var spenningen over da begge ble klarert til å starte. I tillegg var også Tobias Børkeeiet tilbake fra skade og gikk rett inn i startelleveren på midtstopperplass.

For Viking var både Veton Berisha og Gianni Stensness ute med skader.