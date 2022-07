Sagan fyrer løs mot van Aert: – Glad jeg er like hel

Se spurten i videovinduet øverst!

Peter Sagan var forbannet da han krysset målstreken på den tredje Tour de France-etappen til Sønderborg.

32-åringen satte øynene i Wout van Aert og pekte mot belgieren, før han sendte noen gloser mot rivalen. De skal ikke ha vært særlig fine.

– Jeg skal ikke analysere spurten, for det har vi en jury til å gjøre. Dere kan se på TV hvis dere lurer på noe, sier Sagan til et stort presseoppbud etter målgang, gjengitt av dansk TV 2.

– Hørte ikke hva han sa

Sagan mener van Aert gikk mot høyre da han kom på samme side.

– Jeg er glad for at jeg er like her. Jeg har ikke sett reprisen ennå. Jeg var nær ham (van Aert) for å vise at jeg var der, så han flyttet seg bevisst, hevder Sagan.

Wout van Aert endte på andreplass like bak Dylan Groenewegen, mens Peter Sagan måtte ta til takke med en fjerdeplass.

– Jeg så at han så på meg etter målgang, men jeg hørte ikke hva han ropte, sier van Aert til VTM Nieuws, og samtidig bedyret sin uskyld.

Sjefen: – På grensen

Jean-René Bernaudeau, sportsdirektøren til Sagan og TotalEnergies, er ikke like krass som den slovakiske stjernen.

– Peter var sint fordi han hadde gode nok bein til å vinne. Van Aert lukket ham litt inne. Han gjorde en feil ved å tette gapet for langsomt. Det var på grensen til hva som er lov, sier Bernaudeau til Sporza.

Det er ikke første gang det har blitt dårlig stemning mellom Peter Sagan og Wout van Aert i en Tour de France-spurt. For to år siden ble Sagan fratatt en andreplass etter å ha knuffet van Aert på den ellevte etappen. Van Aert svarte med å vise fingeren til Sagan.

Det kan bli en kamp mellom van Aert og Sagan om den grønne poengtrøyen denne utgaven. Van Aert har den for øyeblikket med 107 poeng, mens Sagan har 54 poeng. Fabio Jakobsen (90 poeng) og Dylan Groenewegen (60 poeng) ligger mellom van Aert og Sagan.

Van Aert har også den gule ledertrøyen etter tre andreplasser så langt i Tour de France. Nå flytter Touren seg til Frankrike. Mandag er det reisedag, før fjerde etappe går tirsdag.