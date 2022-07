Københavns ordfører: – Veldig alvorlig

Københavns ordfører kaller skyteepisoden veldig alvorlig.

– Forferdelige meldinger om skyting på Fields. Vi vet ikke hvor mange som er såret eller døde, men det er veldig alvorlig, skriver ordfører i København, Sophie Hæstorp Andersen, på Twitter.

Hun opplyser at det er satt inn kriseberedskap, og at de er klare til å hjelpe politiet ved behov.

Ifølge DR behandles tre personer ved Rigshospitalets Traumecenter etter skyteepisoden. Det vites ikke om det er flere ofre.

OMFAVNES: Personer klemmer hverandre like ved kjøpesenteret Fields, kort tid etter at personer ble skutt på stedet. Foto: Guro Halleraker / TV 2

Én pågrepet

Det var klokken 17.36 politiet mottok beskjed om hendelsen. Like over klokken 19 bekrefter dansk politi at en person er pågrepet.

– En person er pågrepet i forbindelse med skytingen på Fields. Vi har ikke mulighet til å fortelle mer om vedkommendes identitet, sier politiet.

EN PÅGREPET: En person er pågrepet i forbindelse med skytingen. Det er ikke bekreftet at personen på bildet er gjeringsperson. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

– Flere er truffet

Københavns politi er fremdeles på stedet etter at det søndag kveld kom meldinger om skyting på kjøpesenteret Fields i Amager.

– Flere personer er truffet, opplyser politiet i en melding på Twitter.

Det er ikke kjent hvor mange som er skadd eller drept, men videoer og bilder TV 2 har sett viser personer med blodige klær, og personer som bæres fra stedet på båre.

TV 2 har kontaktet dansk politi, som foreløpig ikke har kunnet svare på hva som skjer.

Uvisst skadeomfang

Et øyenvitne danske TV 2 har snakket med, sier at hun hørte minst tre smell inne på kjøpesenteret, før folk stormet ut derfra.

Det er ikke kjent hvor mange som er skadd eller drept i skyteepisoden, men politiet oppfordrer personer som har vært i området til å ta kontakt med sine pårørende.

– Telefonnettet kan være belastet så er du på Fields og ikke kommer gjennom til dine pårørende, så send en SMS til dem, skriver politiet.

Også ved Kastrup lufthavn er det væpnet politi, ifølge danske BT. Flyplassen er Nordens største.

STORE STYRKER: Politiet har møtt opp mannssterke i forbindelse med en skyteepisode på et kjøpesenter i Amager utenfor København. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

I en uttalelse fra kjøpesenteret skriver de at politiet fremdeles jobber i sentrum.

– Flere personer ble søndag kveld skutt på Fields. Politiet har foretatt én pågripelse, men jobber fortsatt i og rundt sentrum. Området er avsperret og alle oppfordres til å holde avstand, står det i meldingen fra Fields.