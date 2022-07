Gulljaktende LSK var i trøbbel, så våknet spisshelten

Kristiansund - Lillestrøm 1-3

Vertene kjempet heroisk og tok en tidlig ledelse etter et omdiskutert straffe. Men på tampen våknet Akor Adams. Angriperen hadde ikke scoret i ligaen på over én måned, men mot slutten av kampen scoret han to på tolv minutter.

– Det var en god jobb av laget. Jeg må gi mye ære til mine lagkamerater. Vi viser god moral når vi snur det, sier Adams til TV 2.

Tomålscoreren høster flere lovord fra trener Geir Bakke.

– Han er sterk, høy og rask. God balanse når han er i tette situasjoner. Det er ikke hver dag midtstoppere i Norge møter den fysikken der, sier Bakke til TV 2.

Han var også tilrettelegger da Holmbert Fridjónsson ordnet 3-1 helt på tampen.

Lillestrøm leder serien med fire poeng mer enn Molde, men har også én kamp mer spilt.

Resultatet gjør at KBK blir liggende på bunn med kun ett poeng. Det er tangering av Stabæks marerittstart i 2012. De sto også med ett poeng etter ti kamper.

– Det er tungt å stå her igjen med et tap. Jeg syns vi var inne på noe i dag. Førsteomgangen var knallbra, sier KBK-trener Michelsen til TV 2.

Tok ledelsen etter omdiskutert straffe

Det startet bra for jumbolaget. Etter 18 minutter skaffet Liridon Kalludra straffespark. Angriperen tråklet seg inn i LSK-boksen, men ble stoppet av Espen Garnås. Det var ikke mye kontakt, men dommer Svein Oddvar Moen valgte å dømme straffe. Den prikket Bendik Bye i mål til 1-0.

– Der og da virket det som han sparket i gresset. Det ser sånn ut. Men sånn er det, sier Espen Garnås til Discovery.

– Det er en soleklar straffe. Jeg trenger ikke å se den en gang. Jeg forsøker å finte, så tar han meg bakfra, sier Kalludra.

Kristiansunds Liridon Kalludra får straffespark i duell med Lillestrøms Espen Bjørnsen Garnås under eliteseriekampen i fotball mellom Kristiansund og Lillestrøm på Kristiansund stadion. Foto: Marius Simensen / NTB

TV 2-ekspert Yaw Amankwah hadde først følelsen av at straffen var feildømt, men endret mening.

– Først trodde jeg det var en supertabbe av dommeren. Det så ut som Kalludra sparket i gressmatten og felte seg selv. Men Ogbu er bortpå og forstyrrer ham, det ser riktig ut etter 400 repriser, sier Amankwah.

Studiokollega Lars Iver Strand mener likevel at Kalludra overspiller.

– Det er en relativt teatralsk reaksjon, så man kan bli litt provosert, sier Strand.

LSK snudde det på tampen

Etter 27 minutter måtte KBK-kaptein Aliou Coly si takk for seg. Forsvareren holdt seg til låret da han gikk av banen. Inn kom Sander Kartum.

Bortelaget tok mer og mer over utover i kampen, men måtte vente helt til det var gått 70 minutter før utligningen kom. Akor Adams stanget inn et innlegg fra Dragsnes med et perfekt hodestøt.

Og tolv minutter senere dukket Adams opp igjen. Den giftige angriperen ble spilt alene gjennom av Kairinen og alene med keeper bredsidet han inn sitt andre for dagen.

Kort tid senere var det Adams som serverte til spissmakker Fridjonsson som overlistet Mbaye.