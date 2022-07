Dramatiske sluttsekunder da Danmark slo Norge

Norge – Danmark 62-64

Norge åpnet best mot Danmark, men slet stort i andre og tredje omgang. Før fjerde og siste omgang ledet gjestene med 18 poeng, men spenningen var ikke over.

Straffekast og trepoenger fra Harald Frey og Jørgen Odfjell gjorde at Norge tok innpå, og to minutter før slutt var hjemmelaget kun to poeng bak danskene.

Helt på tampen fikk Danmark og Klussmann to straffer. Dansken bommet på begge, og Norges Chris-Ebou Ndow fikk muligheten til å sikre en trepoenger kun to sekunder før slutt. Ballen gikk like utenfor, og dermed vant Danmark kampen.

– Det er noen centimeter fra et mirakel i Jordal?

– Det hadde vært artig. Men det viser et enormt hjerte. Vi skal gå utpå der og vise at vi virkelig vil, uansett hva som skjer. Det er stort for norsk basketball, sier landslagstrener Mathias Eckhoff etter thriller-avslutningen.

– Det er klart jeg er skuffet. Vi bommer på skudd vi vanligvis ikke bommer på, oppsummerer Sjur Dyp Berg, som skaffet Norge 14 poeng mot Danmark.

Lagene stod med like mange poeng i gruppespillet før søndagens kamp. Dermed er Danmark sikret avansement til 2. kvalifiseringsrunde mot EM i 2025.

Norge har fortsatt mulighet til å gå videre, men da er de avhengig av hjelp fra andre for å bli beste gruppetoer.

– Hele laget er veldig skuffet. Ingen kom for å tape, vi kom for å vinne. Det var en tøff kamp, vi lå nede mye men vi ga aldri opp, sier en skuffet Karamo Jawara etter kampslutt.

Over 4.000 tilskuere møtte opp for å se Norges skjebnekamp i Jordal Amfi.

– Vi vil alltid vinne, det hadde vært stort. Jeg blir ganske rørt og utrolig stolt over å være norsk når så mange møter opp og heier på oss, sier Harald Frey.

Slet med å sette sjansene

Landslagstrener Eckhoff mente midtveis i kampen at Norge ble et nummer for små i forsvarsspillet.

– Vi må opp i turtall energimessig i forsvar. Så får vi se om vi kan kontrollere de tingene vi kan kontrollere og få hull på byllen, sa Eckhoff i pausen.

– Jeg føler vi har hatt mange gode skudd, vi må bare sette de. Du kan lede en hest til vannet, men de må drikke selv, for å bruke den metaforen, sa han.

Det ville seg likevel ikke for Norge.

