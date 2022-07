Sagosen må opereres på nytt: – Vondt, trist og leit

I starten av juni opplyste THW Kiel til TV 2 at Sander Sagosens ankeloperasjonen var vellykket og at skadeomfanget var som tidligere antatt.

Nå bekrefter det norske herrelandslagets fysioterapeut, Harald Marcussen, til TV 2 at operasjonen likevel ikke var vellykket, og at bakspilleren må operere på nytt.

– Han har kommet hjem etter operasjon og etter en rutinekontroll vi gjør etter slike operasjoner har det vist seg at posisjonen på ankelen ikke er optimal. Og med kravet til funksjon for en som Sagosen, så må det gjøres en reoperasjon, sier Marcussen til TV 2.

Marcussen bekrefter at operasjonen vil skje mandag eller tirsdag.

STORE SMERTER: Sander Sagosen skrek i smerte etter ankelskaden. Foto: Skjermdump med tillatelse fra Viaplay

Krysser fingrene for VM

Sagosen hadde et håp om å rekke VM i januar. Det ser nå vanskeligere ut. TV 2s håndballekspert, Bent Svele, tror det spøker for deltakelse i mesterskapet.

– Det er et skudd for baugen for Norge. Ut i fra det som ble sagt etter den første operasjonen, så var det allerede tight. Nå blir det enda tightere, sier Svele.

– Én ting er operasjonen, men han må spille håndball. Det er mye som taler for at det brenner et blått lys for Sagosen. Han er en fighter og gjør det han kan for å få det til, men dette er vanskelig å forskyve. Det var vondt og trist og leit. Nå blir det blir vanskeligere, fortsetter han.

Marcussen mener det er vanskelig å si når stjernespilleren kan bli klar.

– Det blir spekulasjoner. Det blir som å stikke fingeren i været å kjenne på lufta. Det kommer an på når bruddet har grodd og når posisjonen på ankelen er god, sier Marcussen.

Innen januar vil bruddet være grodd, men ankelen krever opptrening.

– Bruddet vil være grodd da, men han må ha god bevegelighet og få tilbake muskulaturen. Han må ha spilt håndball helst.

Håndball-VM begynner 12. januar, der skal Norge forsøke å reise kjerringa etter den skuffende 6. plassen i fjor. Nå kan det se ut til at det blir uten Sagosen.

– Jeg krysser fingrene for at han kan være med å bidra for Norge. Håndball med og uten Sagosen er to forskjellige typer håndball, fastslår Bent Svele.

Svele tror ikke vi vil se en Sagosen i halvveis form, og mener han nok selv ønsker å være i god nok form til å kunne yte maks for landslaget.

– Han setter høye krav til de rundt seg og til seg selv. Mye taler på at VM blir uten Sander Sagosen. VM uten vår største stjerne, det vil merkes, avslutter han.