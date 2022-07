Gamle Facebook-bilder av «Love Island»-stjerna sjokkerer

«Love Island»-deltaker Ekin-Su Cülcüloğlu (27) avslører på Instagram at hun gjennomgikk en rekke operasjoner før reality-deltakelsen. Før- og etterbildene spres som ild i tørt gress på internett.

Årets sesong av seerfavoritten «Love island UK» er i gang for fullt, og programmet har allerede bydd på pikante overraskelser og tøffe valg – med selvfølgelig ingen mangel på dramatikken som den er kjent for.

Hvert år sitter seere fra verden rundt fastklistret til TV-skjermene, alt for å se nye deltakere klore seg gjennom konkurransen og sine medspillere – for og så stikke av med både kjærligheten i sitt liv og den heftige pengepremien.

Blant årets deltakerne som har gjort seg mest bemerket er Ekin-Su Cülcüloğlu (27), som til vanlig jobber som skuespiller og har figurert i tyrkiske såpeserier.

Men også privat har Cülcüloğlu gått under andre navn. Ifølge en rekke britiske medier har 27-åringen vært kjent som Susie Hayzel blant venner og studiekamerater.

Nå har det dukket opp gamle bilder av stjerna under hennes gamle kallenavn, som viser henne før hun la seg under kniven. Nå reagerer flere seere på at hun ikke er til å kjenne igjen på TV-skjermen.

Gikk under et annet navn

Da Cülcüloğlu gikk under navnet Susie Hayzel, studerte hun ved universitetet i Preston. Blant elevene var hun kjent for drømmen om å være kjendis, og sin tykke Essex-aksent.

Der gikk nesten all tiden inn i skuespillerstudiene – og på siden konkurrerte hun i flere missekåringer, blant annet i Miss World, Miss Ireland, og Miss Central London. Det var derfor ikke noe sjokk da venner og bekjente så henne ankomme villaen etter en date, med en annen splitter ny deltaker sammen med seg.

Nå har flere gamle bilder dukket opp, og mange har reagert på at Cülcüloğlu er ugjenkjennelig på bildene. På mange av bildene poserer hun iført fargerike bikinier, skråbånd og høye hæler – og nå tar flere seere til kommentarfeltene for å sammenligne før- og etterbilder av reality-stjerna.

– Plastisk kirurgi og fillers tar bort alt fra ansiktet ditt som gjør det spesielt, skriver en seer på Reddit.

Der blir «Love island»-kanalen brukt som en møteplass for seere verden rundt – hvor de diskuterer både deltakerne og all dramatikken som skjer inne på villaen.

– Fillers i leppene, skallfasetter, silikon i puppene, neseoperasjon og sikkert fillers i kinnene, spekulerer andre seere.

Likevel er det mange som fortsatt hyller «Love Island»-profilen. Både for at hun er åpen om operasjonene sine, og for skjønnheten hennes.

– Vakker før og vakker etter, skriver en av de.

Deler på Instagram

Alle hoder snudde seg da reality-stjerna entret villaen, og flere av guttene tvilte plutselig på parene de stod i – da den tidligere skjønnhetsdronningen rundet hjørnet.

Nå avslører Cülcüloğlu at hun undergikk flere behandlinger før hun gjorde sin debut i årets villa på Mallorca, denne gangen for seere over store deler av verden.

På Instagram-profilen sin @ekinsuofficial har hun allerede fått over en halv million følgere, og der har hun vært åpen om alle operasjonene hun har tatt.

I tillegg har hun svart på flere spørsmål fra fans som vil gjennomgå akkurat det samme. På profilen hennes har hun et eget høydepunkt som er dedikert til dette, under navnet «Surgery Journey».

I høydepunktet har hun hatt en spørsmålrunde hvor fans kan sende inn spørsmål angående operasjonen, som handler om alt fra hvilke implantater klinikken bruker – til om man får lov til å ha med seg noen inn i operasjonsrommet.

Fikk «naturlig» makeover

Nylig publiserte en kirurg bilder og videoer av Cülcüloğlu, som undergikk en siste behandling før hun skulle sette sin fot i årets villa. Der viste han et før- og etterbilde, som blant annet viste at hun hadde fyll i kinnene, under øynene og i kjeven.

– Ekin-Su kom til meg for å forberede seg før hun skulle inn til villaen. Vi bestemte oss for å legge til subtile forandringer, men fortsatt å holde ting naturlig, skrev Dr Rosh, som i tillegg la til piler for å vise hvor han hadde fikset på ansiktet hennes.

Bildene viser reality-stjerna før og etter behandlingen, som viser Cülcüloğlu med fullere kinn, skarpere kjeve og mindre merkinger under øynene.

I tillegg har stjerna delt på Instagram at hun har vært på en klinikk i Tyrkia og blant annet forstørret brystene og fått skallfasetter på tennene – på samme klinikk som flere store norske influensere.

Skuespillerinnen har likevel lenge vært åpen om at hun har gjennomgått en rekke inngrep før «Love Island»-deltakelsen.

– Jeg vil selvsagt oppdatere dere jevnlig både før og etter operasjonen. Jeg vil alltid være ærlig om opplevelsen min, uttalte reality-deltakeren på sin Instagram-story i forbindelse med den ene operasjonen.

Se «Love Island UK» hver dag på TV 2 og TV 2 Play!