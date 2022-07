Fæl krasj stanset Formel 1-løp: Zhou er ved bevissthet

Løpet måtte settes på vent etter en stygg krasj før første sving.

Zhous bil ble vendt opp ned. Den seilte bortover asfalten og ut av banen.

23-åringens lag, Alfa Romeo, melder at føreren er ved bevissthet og at han er til undersøkelser på legesenteret.

Reprisene viser at bilen akkurat begynte å rulle like før den nådde dekkbarrieren langt utenfor banen. Det gjorde at den «spratt» over og dundret i gjerdet bak i stor hastighet.

Se de dramatiske bildene her:

Zhous bil skled bortover asfalten vendt opp ned. Bilen hadde fortsatt så stor hastighet at den gikk rett over dekkbarrieren og dundret i gjerdet.

Over teamradioen fikk lagkamerat Valtteri Bottas høre at Zhou snakker, ikke har pådratt seg noen brudd og at han under omstendighetene har det bra.

Også Alex Albon var involvert i ulykken. Formel 1 skriver i sine kanaler at også han er ved bevissthet og til undersøkelser på legesenteret.

Williams melder at Albon er fløyet i helikopter til et sykehus i Coventry for nærmere undersøkelser, men da for å være på den sikre siden. Laget skriver at de vil komme tilbake med mer senere.

Alex Albon steg ut av Williams-bilen for egen maskin. Foto: Matt Dunham

Bilder av Zhou viser at han ble fraktet bort på båre. Han hadde på seg en nakkekrage.

George Russell var også i ulykken. Mercedes-føreren løp rett bort til Zhou for å sjekke at det gikk bra. Selv måtte briten bryte racet.

– Jeg er først og fremst glad for å se at Zhou er OK. Det var en skremmende krasj, som man aldri vil se, Russell til Viaplay.

SKREMT: Her spurter George Russell bort for å se til Guanyu Zhou. Foto: XPB

Det røde flagget kom opp umiddelbart. Nesten en time senere er løpet i gang igjen.

Etter at det røde flagget kom opp, tok demonstranter seg inn på banen. Det melder Sky Sports.

– Vi kan bekrefte at etter at det røde flagget kom opp, forsøkte flere folk å ta seg inn på banen. Personene ble geleidet bort umiddelbart og saken blir nå løst av lokale myndigheter, sier en talsperson for Formel 1 til kanalen.