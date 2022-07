Her jubler tsjetsjenske soldater i Lysytsjansk

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sier at russiske styrker har tatt kontroll over Lysytsjansk og dermed hele Luhansk-provinsen.

Sjojgu har underrettet president Vladimir Putin om at de russiske styrkene sammen med lokale separatistmilitser har tatt full kontroll over Lysytsjansk og dermed hele Luhans fylke, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Slik ser det ut i Lysytsjansk søndag. (Luhansk region military administration via AP)

Ukrainske styrker har i ukevis utkjempet harde kamper for å hindre russerne i å okkupere byen, slik de gjorde med nabobyen Sievjerodonetsk for en uke siden.

Lysytsjansk var den siste lommen i Luhansk-provinsen som Ukraina fortsatt hadde kontroll over, og en russisk okkupasjon av byen vil være et viktig gjennombrudd for å ta kontroll over hele Donbas og andre deler av Øst-Ukraina.

Motstridende meldinger

De siste dagene har det vært motstridende meldinger om statusen for Lysytsjansk.

Guvernør i Luhansk, Serhij Hajdaj, erkjente søndag at russiske styrker hadde fått et fotfeste i byen, men hevdet at de fortsatt hadde kontroll.

En representant for ukrainske myndigheter sier til nyhetsbyrået AP at byens skjebne vil være avgjort innen et par dager.

Tsjesjernere

Den tsjetsjenske lederen, Ramzan Kadyrov, har søndag publisert videoer av det som skal være tsjetsjenske styrker som sammen med russiske soldater i Lysytsjansk.

Det jubles Allahu Akbar og det veives med sovjetiske og russiske flagg. De hevder de har full kontroll på byen.

Dagen før avviste Ukraina påstander fra de russisk-støttede separatistene om at byen var omringet og at de ukrainske styrkene var innelåst.

Et bolighus i Lysytsjansk sett søndag 3. juli. (Luhansk region military administration via AP)

– Styrker trukket ut

Den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War skrev i sin siste rapport at Lysytsjansk trolig var falt allerede lørdag, og at de ukrainske styrkene var trukket ut. De viste til verifiserte bilder av russiske soldater som spaserte rolig nord og sørøst i byen.

Jurij Sak, talsmann for Ukrainas forsvarsdepartement, avviser de russiske påstandene, men erkjenner overfor BBC at situasjonen i byen lenge har vært vanskelig, og at russerne angriper uten opphold.

Lysytsjansk ligger på en høyde og er dermed lettere å forsvare enn Sievjerodonetsk på den andre siden av elva. Lørdag opplyste Ukraina at russerne for første gang hadde klart å krysse elva, noe som skapte en ny trussel mot Lysytsjansk.

Fokus på Donbas

Luhansk og Donetsk er de to provinsene som utgjør Donbas. Siden russerne måtte trekke seg ut av områdene rundt Kyiv og Kharkiv, har de konsentrert seg om å få kontroll over de to provinsene.

En utbrent tanks står forlatt i veikanten utenfor Sivierodonetsk som er tvillingbyen til Lysytsjansk. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

I februar, dager før invasjonen av Ukraina, anerkjente Russland de to provinsene som uavhengige «folkerepublikker». Russland har uttalt at hovedmålet er å få kontroll på Donbas, som vil bety at de får landforbindelse med Krimhalvøya som de anekterte i 2014.

Fortsatt er store deler av Donetsk på ukrainske hender. Den neste byen som ligger an til å bli utsatt for en russisk offensiv, er Slavjansk. Der holder den ukrainske provinsadministrasjonen for Donetsk til.

Slavjansk blir allerede utsatt for intens artilleriild, og søndag ble det meldt om nye angrep og røykskyer som stiger til værs over byen.

Ordføreren i byen sier mange er drept.

Russiske baser angrepet

Natt til søndag ble også byen Melitopol rystet av en serie kraftige eksplosjoner, trolig et ukrainsk angrep mot baser i byen.

Melitopols ukrainske ordfører Ivan Fedorov sier minst 30 raketter ble avfyrt mot en av de fire militærbasene i byen, og at basen er satt ut av drift. Opplysningene kunne ikke verifiseres av uavhengige kilder.

Han sier at militært utstyr og flere oljedepoter ble truffet, noe som førte til en rekke eksplosjoner i timene etterpå, og at et russisk tog med forsyninger til okkupasjonsstyrkene sporet av.

Ordfører i Melitopol, Ivan Fedorov, Foto: IVAN FEDOROV VIA TELEGRAM

Melitopol ligger i Zaporizjzja-provinsen og ble okkupert av russiske styrker kort etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar.

Anklager Ukraina

Tidligere søndag opplyste guvernøren i Belgorod, Vjatsjeslav Gladkov, at minst fire mennesker ble drept og fire såret i en serie eksplosjoner i byen. Elleve boligblokker og 39 hus i fem gater i byen ble skadd i eksplosjonene, ifølge Gladkov.

Samtidig anklager Russland Ukraina for å ha avfyrt raketter mot den russiske byen Belgorod, ikke langt fra grensa til Ukraina, natt til søndag. Minst fire personer skal ha blitt drept.

Russland har flere ganger anklaget Ukraina for å angripe russisk territorium, særlig i Belgorod-regionen. Ukraina avviser anklagene.