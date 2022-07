Kloster smadret Iuels norgesrekord

32-åringen løp 400 meter hekk på 53,91 under Resisprint International i sveitsiske La Chaux-de-Fonds søndag.

Hun knuste dermed Amalie Iuels norgesrekord med 81 hundredeler.

Ifølge friidrettsbloggen Friidrett1, som først meldte om superløpet, er tiden nummer ni i verden og nummer to i Europa i år.

WOW! Line Kloster med vanvittige 53.91 på 400 meter hekk. Pers med over sekundet, forbedring av norsk rekord med 81 hundredeler, nummer ni i verden og nummer to i Europa i år. For en fantastisk sesong 32-åringen har. — Friidrett1 (@Friidrett1) July 3, 2022

Sprinteren er satt opp til å løpe distansen i VM i Eugene, som starter om et par uker. I august er det EM i München.

Kloster har brutt mange barrierer denne sesongen.

I mai kom hun seg for første gang under 52 sekunder på 400 meter flatt. Noen dager senere kom hun seg for første gang under 55 sekunder på 400 meter hekk med 54.99 – noe hun sensasjonelt nok forbedret med mer enn sekundet søndag.

I vinter var hun i Sør-Afrika i åtte uker og droppet innendørssesongen. I forkant av Bislett Games trakk hun oppholdet frem som en nøkkelfaktor til suksessen.

Gjennom karrieren har 32-åringen fått høre at hun bare burde legge opp.

– Viten om at jeg ikke har fått trent som jeg ønsker, og ikke har fått utløp for mitt potensial, har gjort at jeg har vært villig til å stå gjennom dritt. Jeg fortsatte, og nå får jeg endelig en liten «pay-off», sa hun til TV 2.

Iuels norgesrekord lå på 54,72, satt i Qatar i 2019.

PROFILER: Line Kloster og Amalie Iuel. Foto: Beate Oma Dahle

28-åringen har rost Kloster for den fenomenale sesongen.

– Jeg unner henne denne framgangen. Hun har vært gjennom mye skader, så det at hun endelig fikk en skadefri vinter og har kunne trene med god kontinuitet, er bare gøyalt, rett og slett, sa Iuel til TV 2 før Bislett Games.