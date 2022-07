Jaga Jazzist rammet av flykaos: – Tapt 250.000 kroner

– Det har ikke vært mulig å finne løsninger. Vi har prøvd alle mulige løsninger, som leie av buss, andre flymuligheter - og til og med danskebåten. Men det har dessverre ikke vært mulig, forteller trommeslager Martin Horntveth i Jaga Jazzist til TV 2.

Bandet, som opprinnelig er fra Tønsberg, gikk helt til topps i BBCs kåring av årets jazzalbum 2002. Nå skulle Jaga Jazzist vært i Brussel for å spille på Brosella-festivalen, men bandet kommer seg ikke ut av Norge.

– Det er selvfølgelig ergerlig. Bandet var høyt oppe på plakaten og vi var det siste bandet som skulle spille i kveld, forteller han.

– Når vi i tillegg har hatt en pandemi i to år, og dette kommer på toppen av det hele, så er det selvfølgelig litt ergerlig.

– SAS er viktig for oss

Bandet skulle i utgangspunktet fløyet med SAS. Flyselskapet har allerede kansellert rundt 4000 flyvninger i sommer. Grunnlaget er mangel på mannskap, leveranseforsinkelser og ringvirkninger av kaos på flyplasser flere steder i verden.

I tillegg kjemper flyselskapet for å unngå streik.

– Totalt er vi elleve personer som skal ut på veien, men folk bor jo forskjellige steder, så det er en stor logistikk her. Alt må klaffe. Vi brukte over 14 timer på å finne ulike løsninger.

– Nå krysser vi fingrene for at planene våre i august ikke blir rammet av flere problemer.

– Hva tenker dere om selve streikesituasjonen?

– Jeg kan ikke nok om det til å uttale meg, men SAS er veldig viktig for oss musikere. De har en så viktig forståelse for oss når vi er ute og reiser - samtidig som de gjør reisen lettere for oss. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å krysse fingrene for at SAS ikke skal gå ned for telling.

– Hvor mye har dere tapt på kanselleringene?

– Cirka 250.000 kroner for de to jobbene.

– Veldig beklagelig

Pressesjef Tonje Sund i SAS forteller til TV 2 at det aktuelle flyet til Jaga Jazzist ble kansellert på grunn av mangel på bemanning blant pilotene.

– Det er selvfølgelig veldig beklagelig og utrolig leit at dette har skjedd, forteller hun.

Sund anbefaler alle som blir rammet til å ta kontakt med SAS kundeservice for å ordne opp det man eventuelt har krav på.

– Dersom en flight skulle bli endret, har man krav på å bli ombooket så raskt som mulig, booket om til et senere tidspunkt eller tilbakebetaling av billetten.

– Igjen må vi bare sterkt beklage.