Travis Barker åpner opp om diagnosen: – Livstruende

Det nygifte profilerte paret deler helseoppdateringer med følgerne.

Tirsdag meldte amerikanske medier at Barker dro til sykehuset West Hills, før han senere på dagen ble fraktet med ambulanse til privatsykehuset Cedars-Sinai.

Samme dag delte Barker denne meldingen:

Nå forteller «Blink-182»-trommisen at han fikk akutt betennelse i bukspyttkjertelen.

Norsk helseinformatikk opplyser at det kan være ulike årsaker til sykdommen, som kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til livstruende.

– Emosjonell uke

Musikeren skriver på Instagram story at han gjorde en endoskopi rutineundersøkelse mandag, og at han på dette tidspunktet følte seg bra.

– Men etter middag utviklet jeg uutholdelige smerter og har vært sykehusinnlagt siden, skriver Barker.

Han opplyser at under endoskopiundersøkelsen ble det fjernet «en veldig liten polypp i et veldig sensitivt område, som «vanligvis utføres av spesialister».

Barker hevder at dette skal ha ført til skader på bukspyttkjertelen, som han omtaler som «livstruende».

– Jeg er veldig veldig takknemlig, etter intensiv behandling føler jeg meg for tiden veldig mye bedre.

Også Kourtney Kardashian oppdaterte følgere om ektemannens helse.

– For en skummel og emosjonell uke det har vært. Helsen vår er alt og noen ganger kan man ta for gitt hvor fort den kan endres.

Hun takker også de ansatte på på det private sykehuset Cedar Sinai for hjelpen, før hun til slutt kommer med kritikk til paparazziene.

– Til dere som solgte bilder av meg «ute på vift» mens ektemannen min kjempet for livet sitt på sykehuset... Disse bildene ble faktisk tatt for uker siden, skriver hun og legger til:

– Et nytt bunnivå å skal tjene penger på vårt mareritt. Skam dere, avslutter Kardashian med på Instagram.

Sa ja - tre ganger

Det nygifte paret hadde nylig en storslått feiring med hele familien i Italia.

Dette ble tredje gangen de ga hverandre sitt ja. I april hadde de en svært intim bryllupsseremoni i Las Vegas, men ekteskapslisensen skal ikke ha vært på plass før dette.

Kort tid senere giftet paret seg i Santa Barbara, denne gangen med papirene i orden.