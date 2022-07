Dilemmaet i spøkelsesbyen

KHARKIV, UKRAINA (TV 2) I håp om at det skulle være trygt, returnerte Natasha Litvinenko til hjembyen for å bli gjenforent med ektemannen. Men nå har hun begynte å angre - må hun flykte på ny?

Å kjøre inn i bydelen Saltivka, nordøst for Ukrainas nest største by Kharkiv, er som å kjøre inn i en spøkelsesby.

Ødeleggelsene er enorme.

Det er utbrente boligblokker så langt øyet kan se. Noen av blokkene har store hull etter granater.

Fra knuste vinduer, blafrer noen gardiner i vinden.

Jevnlig blir fuglekvitteret avbrutt av artilleridrønn. Kampen om Kharkiv er ikke over.

STORE ØDELEGGELSER: Bydelen Saltivka ble utsatt for russisk bombing dag og natt. Ødeleggelsene er enorme. (AP Photo) Foto: Evgeniy Maloletka

Varm velkomst

Innimellom boligblokkene ser vi mennesker som beveger seg, og går mot dem.

Naboene Natasha Litvinenko og Sergej Hristitsj får øye på TV 2s team: «Hei! Har dere kommet for å se hvordan vi lever?», smiler Natasha.

Hun bærer på en tom vannkanne. De er på vei bort til en kilde for å hente drikkevann, og for å se om frivillige har kommet med mat.

Mens vi går bortover, hører vi igjen skrallene av artilleri. Natasha skvetter til, hun har ennå ikke blitt vant til lyden av krig.

REDD: Natasha Litvinenko skvetter til når hun hører artilleridrønnene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Oi, oi!, utbryter hun.

Sergej ler det bort.

– Det er ok, sier han rolig.

– Du er ikke redd, du! Men det er jeg, svarer Natasha.

Idét hun skal fylle på vannkannen sin, smeller det igjen, denne gangen enda høyere.

– Hjelp! Gud bevare oss, roper Natasha og korser seg.

– Er det våre folk eller dem som skyter mot oss?, spør hun Sergej.

– Det er våre folk, beroliger Sergej henne.

REDD RUSSERNE: Sergej Hristitsj er redd russerne planlegger en ny offensiv mot Kharkiv. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Men 44-åringen innrømmer gjerne at han er redd for at russerne vil komme tilbake igjen.

– Hver morgen når jeg våkner, titter jeg ut av vinduene for å se om de er her. Selvsagt er jeg redd, vi er helt i randsonen. Det er bare tre landsbyer mellom oss og de russiske styrkene, sier Sergej.

Konstant bombing

Etter at de ukrainske styrkene klarte å presse russerne lenger vekk fra Kharkiv i en vellykket motoffensiv i mai, har angrepene mot byen tatt seg opp igjen.

Ukrainas nest største by ligger bare 40-50 kilometer fra den russiske grensen.

Bydelen Saltivka ligger nordøst for Kharkiv, og ble bombet døgnet rundt etter invasjonen 24. februar.

Før bodde det om lag 600.000 mennesker i Saltivka. De enorme postsovjetiske blokkene ble opprinnelig bygget for å huse Kharkivs industriarbeiderne og deres familier.

An appartment building damaged by a Russian attack in Saltivka district in Kharkiv, Ukraine, Tuesday, July 5, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Foto: Evgeniy Maloletka Guvernøren i Kharkiv kaller angrepene terrorisme

FILE - Viktor Shevchenko stands in a crater to show its depth after a Russian attack in the Saltivka district in Kharkiv, Ukraine, July 1, 2022. As Russia's invasion of Ukraine grinds into its fifth month, some residents close to the front lines remain in shattered and nearly abandoned neighborhoods. One such place is Kharkiv's neighborhood of Saltivka, once home to about half a million people. Only perhaps dozens live there now, in apartment blocks with no running water and little electricity. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, File) Foto: Evgeniy Maloletka Viktor Shevchenko er en av få som har blitt i Saltivka

Selv om det var mye folk, var livet her godt, forteller Sergej.

– Dette var det beste distriktet. Endene svømte i elven her, vi hadde parker, barnehager og skoler, sier Sergej.

Nå forsøker de få som er igjen å leve som best de kan i den utbombede bydelen.

UTBOMBET: Fra taket på en av blokkene får man god oversikt over skadene krigen har påført Saltivka-bydelen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Se, McDonalds er her, spøker Sergej og peker mot en gruppe mennesker som har samlet seg utenfor en av blokkene.

Annenhver dag kommer en frivillig organisasjon for å dele ut mat til beboerne som er igjen. Behovet for hjelp er stort. Folk trenger mat, vann og såpe.

Tålmodig holder folk frem små beholdere til å ha maten i.

– Kan jeg få litt suppe oppi her?, spør Natasha.

– Og litt grøt i denne.

TRENGER HJELP: Natasha Litvinenko og de gjenværende beboerne i Saltvika er avhengig av matdonasjoner. Behovet for hjelp er stort. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Suppen er svart. Den inneholder mye vann og linser.

– Vi har problemer med å få tak i nok forsyninger, sier Dmitrij Voronovitsj unnskyldende.

Han jobber som frivillig og kjører rundt i de hardest rammede områdene med mat.

– Jeg vet ikke hvor det blir av den humanitære hjelpen. Men annenhver dag kommer vi hit til områdene som er under beskytning. Vi forsøker å hjelpe.

FRIVILLIG: Dmitrij Voronovitsj jobber som frivillig og deler ut mat i de hardest rammede områdene rundt Kharkiv. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Dro hjem for å finne ektemannen

Når Natasha Litvinenko har fylt opp begge beholderne sine, tusler hun hjemover igjen.

57-åringen flyktet vestover da invasjonen startet, men returnerte til Saltivka i slutten av mai for å bli gjenforent med ektemannen.

Han nektet nemlig å flykte.

– Vi har besøk fra Norge!, roper Natasha når hun entrer den lille leiligheten.

– Vi er ikke rike, unnskylder hun seg og tar oss med inn.

Ektemannen Anatolij sitter på sengen i stua og tar oss imot.

GJENFORENT: Natasha og Anatolij Litvinenko ble gjenforent etter at de ukrainske styrkene klarte å presse russerne tilbake fra Kharkiv i mai. Foto: Pål S. Schaathun

– Da bombingen stoppet i mai, reiste jeg tilbake hit for å finne Anatolij. Jeg visste ikke hvordan det var med han, sier Natasha.

– Det var ikke noe elektrisitet her, så det var umulig å holde kontakten. Den siste gangen jeg snakket med ham var 10. april.

Til sin store glede fant hun ektemannen i live.

Leiligheten er også relativt hel, bortsett fra noen splintskader og knuste vinduer. Nå har de dekket vinduene med plast.

HOLDT UT: Anatolij Litvinenko nektet å reise fra hjemmet sitt da invasjonen startet. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi er heldige som ennå har vegger. Veldig heldige, sier Natasha.

Anatolij er en mann med godt humør, og forsøker å le bort alle spørsmål om hvordan livet var da bombingen stod som verst i februar, mars og april.

– Jeg gjemte meg under teppet i senga, skrudde radioen på fullt og tenkte: La dem bombe. Treffer de, så treffer de.

Men han vedgår at han var redd flere ganger.

– En gang var det en eksplosjon og alt bare føk avgårde. Jeg ble blåst til andre siden av rommet. Det var skremmende, forteller han.

RADIOEN PÅ FULLT: Anatolij skrudde radioen på full styrke og gjemte seg under et teppe i senga da bombingen stod på som verst. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Men nå har de russiske angrepene tatt seg opp igjen, og Natasha lurer på om hun er nødt til å flykte på ny.

– De bomber igjen. Jeg vet ikke. Kanskje jeg reiser. Jeg vil dra, men han vil ikke dra, sier hun og peker på Anatolij.

Ingen av dem tror Putin vil gi opp Kharkiv.

– Det er klart vi bekymrer oss. Se bare på hva som skjer, og hva de gjør med oss.

I ukene etter at TV 2s team forlot Kharkiv, har flere sivile områder i byen blitt rammet. Flere sivile er drept, inkludert barn.