Deler av Sydney under vann etter voldsom nedbør

Regnet startet lørdag og ventes å fortsette til mandag. Mange veier er stengt, og beboere i vestlige deler av Australias største by er i ferd med å evakueres.

– Dette er en livstruende situasjon, sier Stephanie Cooke, som er sjef for nødetatene i delstaten New South Wales. Hun sier at Warragamba-demningen utenfor byen søndag morgen begynte å gå over sine bredder.

I forstaden Camden, sørvest for sentrum, ligger butikker og en bensinstasjon under opp til halvannen meter vann.

Meteorologene sier at Sydney-området allerede etter tre dager har fått fire ganger så mye nedbør som normalt i hele juli.

Også i mars var det oversvømmelser i Sydney og andre deler av kysten, og 20 mennesker mistet livet.

Australia har vært mer utsatt for klimaendringer enn mange andre steder i verden, med langvarige tørkeperioder, farlige kratt- og skogbranner, stadig mer omfattende oversvømmelser og varmt havvann som dreper korallrev.