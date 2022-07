Full overtenning i bolig

Syv beboere er gjort rede for, og en av dem er alvorlig skadet. Brannvesenet har kontroll over flammene.

Klokken 03.40 ble nødetatene varslet om brann i en flermannsbolig i Sandefjord, og fire minutter senere var de på plass. Det er full overtenning i huset, skriver Sør Øst Politidistrikt på Twitter. Brannvesenet har iverksatt slokkeinnsats.

– Dette er en alvorlig brann. Vi var fremme på fire minutter. Det gjøres søk i bygget nå, og vi jobber med å få oversikt på stedet, sier operasjonsleder Espen Reite til TV 2.

Luftambulansen er på vei til stedet, og alle personer på adressen er gjort rede for.

– Det brenner kraftig, sier Reite, som ikke hadde full oversikt over hvor mange som må evakueres fra nabobygg enda da han snakket med TV 2 i firetiden. Men han kunne fortelle at evakueringen var iverksatt.

En person alvorlig skadet

Klokken 04.29 melder politiet i Sør-Øst om at de har kontroll på brannen, og det er avtagende røyk og ikke lenger spredningsfare.

Personene på adressen er gjort rede for, og en av dem skal være alvorlig skadet. Luftambulanse ankom for å ta seg av personen, mens øvrige beboere ble transportert til legevakten for sjekk.

De syv personene som er folkeregistrert på adressen er alle gjort rede for. Ikke alle befant seg på adressen da brannen brøt ut, sier Reite til TV 2.

Årsaken til brannen vil kartlegges.