Langrennsstjerne har holdt på en hemmelighet

Nå vil den tidligere langrennsstjerna Astrid Uhrenholdt Jacobsen (35) få frem i lyset noe hun har holdt privat: Kjærligheten til en annen kvinne.

I et sterkt og følelsesladd innlegg på Instagram åpner hun med noe mange kan kjenne seg igjen i:

«Kjærligheten overvelder når du minst venter det, som et av livets vakreste mysterier. Kjærlighet er også brutalt og nådeløst. Nå gjør den meg forlatt, fortapt og alene.»

«Inderlig stolt og glad»

I den neste teksten er det tydelig at hun har tatt skytingen i Oslo hardt, og at også hun følte seg som et mål for dette absurde:

«Fordi jeg elsker en av samme kjønn»

Astrid skriver at hun aldri har skammet seg eller vært redd –

«Jeg har vært så inderlig stolt og glad. Men så er det likevel bare min innerste krets som, har visst. Jeg ville så gjerne at det bare skulle være en vakker kjærlighetshistorie, at samfunnet beveget seg forbi det fremmede eller sensasjonelle».

Det fremstår som om hun ikke helt skjønner hvordan det ble lettest ikke å si noe. Men dette har hun altså holdt privat, og da er hun på kollisjonskurs med den åpenheten som alltid har kjennetegnet henne, skriver hun.

«Jeg aner ikke hva jeg er, har ingen merkelapp og vet heller ikke om jeg trenger det. Jeg vet bare at kjærligheten til ett helt spesielt menneske har åpnet nye dører for meg.»

Vil være «åpen og fri»

Her tar teksten en vending som hvem som helst kan kjenne i hjertet:

«Og jeg burde ha ropt det ut – fordi jeg elsket i lykke over oppdagelsene i meg selv. Jeg burde ropt det ut mens denne kjærligheten fortsatt ble gjengjeldt.»

Til slutt skriver hun om det å føle seg sårbar og alene fordi så få vet. I speilet ser hun en som sviktet seg selv og andre, skriver hun.

«Det er som en dobbel sorg. Men jeg vil være åpen og fri - og elske den jeg vil.»