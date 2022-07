Israel sier de skjøt ned libanesiske droner

Den israelske hæren sier de har avskåret tre droner avfyrt av den libanesiske Hizbollah-bevegelsen som var på vei mot et gassfelt i Middelhavet.

Dronene var ikke væpnet og utgjorde ingen risiko, ifølge israelske militærkilder.

– Tre fiendtlige droner som nærmet seg luftrommet i Israels økonomiske farvann, er stanset, sier hæren i en uttalelse lørdag kveld.

Avisa Haaretz ' ikke navngitte kilder tror droneflygningen var ledd i et forsøk på å sabotere forhandlinger mellom Libanon og nabolandet Israel om det omstridte feltet.

Libanon gjør også krav på deler av Karish-feltet, som dronene angivelig hadde kurs for.

Kampfly og krigsskip

Den libanesiske Hizbollah-bevegelsen bekrefter at de sendte droner mot området.

– Lørdag ettermiddag ble tre ubevæpnede droner sendt mot det omstridte Karish-feltet på et rekognoseringsoppdrag, sier Hizbollah i en uttalelse.

– Oppdraget ble fullført, tilføyer bevegelsen, uten å nevne den israelske militæroperasjonen.

Ifølge israelske militærkilder ble en av dronene stanset av et kampfly, mens de andre to ble avskåret av et krigsskip.

«Plyndring»

Libanon fordømte i juni Israel da et skip chartret av Israel og driftet av et gresk energiselskap, gikk inn i Karish-feltet. Hizbollah advarte selskapet mot å fortsette med sin aktivitet.

– Det umiddelbare målet må være å forhindre at fienden utvinner olje og gass fra Karish-feltet, sa Hizbollah-leder Hassan Nasrallah i en TV-sendt tale.

Hizbollah vil ikke stå og se på «plyndringen av Libanons naturressurser, som er det eneste håpet for å redde det libanesiske folk», sa han videre.

«Ikke test oss»

Libanon og Israel gjenopptok i 2020 forhandlingene om den maritime grensen. Men prosessen har stått i stampe siden libaneserne krevde at et kart som FN la til grunn i samtalene, må oppdateres.

Israel mener feltet ligger i deres farvann og ikke en del av det omstridte området som er gjenstand for forhandlingene.

Fungerende statsminister Yair Lapid sa lørdag at «Israel vet å bruke sin styrke mot enhver trussel, mot enhver fiende» - uten å nevne direkte de libanesiske dronene.

– Jeg sier til alle som ønsker Israels bortgang, fra Gaza til Teheran, fra kysten av Libanon til Syria: Ikke test oss, sa Lapid i sin første tale som statsminister.