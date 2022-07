Argentinas finansminister går av

Guzman kunngjorde avgangen i en uttalelse som han delte på Twitter lørdag.

– Jeg skriver til deg for å levere min oppsigelse som finansminister, et verv som har vært en ære siden 10. desember 2019, skriver Guzman.

Han ber president Alberto Fernandez reparere indre stridigheter slik at «den neste statsråden ikke sliter» med de samme vanskelighetene som han selv har gjort.

39 år gamle Guzman ledet regjeringens reforhandlinger om Argentinas gjeld med Det internasjonale pengefondet (IMF). Argentina insisterte på at landet ikke hadde råd til å betale gjelden på 440 milliarder kroner, og Guzman fikk derfor i oppdrag å reforhandle gjelden.

Til tross for intern motstand fra landets tidligere president og nåværende visepresident Cristina Kirchner, klarte Guzman å inngå en avtale som reddet Argentina fra mislighold av gjelden.

Argentinas økonomi har vært krisepreget i årevis. De siste tolv månedene har inflasjonen vært på mer enn 60 prosent. Landet slet allerede med økende fattigdom og svekket valuta før koronapandemien gjorde situasjonen enda verre.

Guzman sier ikke hva han skal gjøre i tiden som kommer, annet enn at han vil «fortsette å arbeide for et mer rettferdig, friere og suverent fedreland».

Fernandez hadde natt til søndag norsk tid ikke kommentert Guzmans oppsigelse.