Talibans menn avsluttet massemønstring uten et ord om jenteskoler

Flere tusen menn sverget lojalitet til Taliban, men avsluttet et tre dager langt møte uten å ta stilling til hvordan de skal styre det kriserammede Afghanistan.

Makthaverne i Kabul kom på forhånd med få detaljer om hva som skulle foregå på samlingen med stammeledere, skriftlærde og andre innflytelsesrike menn. Tilsynelatende var de aller fleste av dem selv Taliban-folk og deres støttespillere.

Men Taliban hadde lovet at kritikk ville bli tolerert, og at vanskelige saker som skolegang for jenter etter sjette klasse, ville bli diskutert.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid under en pressekonferanse da det tre dager lange møtet startet torsdag. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Mediene fikk ikke slippe inn på det som var den største politiske mønstringen siden maktovertakelsen i fjor. Men taler ble kringkastet via statlig radio. Blant høydepunktene var en sjelden opptreden fra Talibans tilbaketrukne leder Haibatullah Akhundzada, som stort sett holder seg i Kandahar.

Taliban-myndighetene hadde fremstilt samlingen som en mulighet for muslimske geistlige til å si sin mening om hvordan Afghanistan skal styres. Men slutterklæringen etter møtet der over 3.000 håndplukkede menn skal ha vært samlet, var i stor grad oppgulp av Talibans egen doktrine.