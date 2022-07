I april bestemte Reinardt (33) seg for å legge opp. Nå sykler han Tour de France

– Det er helt utrolig at jeg er her, sier sørafrikaneren.

Han hadde gitt opp.

Etter å ha trent for fullt gjennom hele vinteren, hadde sørafrikanske Reinardt Janse van Rensburg (33) innsett at det var over.

Profflaget han syklet for, Team Qhubeka Nexthash, var blitt lagt ned, og ingen andre lag hadde tatt kontakt.

Så han pakket ned alt han hadde i leiligheten i Spania, solgte bilen og sykkelutstyret sitt og booket et fly hjem til Sør-Afrika.

Der skulle han begynne et nytt liv sammen med sin kone.

– Jeg tenkte at jeg skulle fullføre økonomistudiene mine der nede, men utover det hadde jeg ingen plan, sier Janse van Rensburg til TV 2.

E-posten som endret alt

Men to timer etter at de landet i hjemlandet, fikk han en e-post i innboksen.

Den var fra John Lelangue, sjefen i det belgiske profflaget Lotto-Soudal. Han ville ta en prat.

Samme dag fikk han tilsendt et kontraktstilbud.

Han ringte huseieren i Spania umiddelbart, og spurte om det var greit at han flyttet tilbake.

– Så tok vi med oss alle tingene igjen og dro, sier Janse van Rensburg og ler.

Da jeg dro hjem, hadde jeg mer eller mindre bestemt meg for å legge opp. Det var over, legger han til.

Tilbake i Tour de France

Men det var det altså ikke. Som Lotto-Soudal-rytter ble han kastet rett inn i konkurranse, og siden har han prestert så bra at han ble belønnet med en plass i Tour de France.

PÅ PODIET: Reinardt Janse van Rensburg (til v.) måtte finne frem mobilen for å filme det store publikummet under lagpresentasjonen. Foto: Pete Goding

Der er han opptrekker for spurtesset Caleb Ewan.

– Det er helt utrolig at jeg er her. Om noen hadde fortalt meg det for noen måneder siden, hadde jeg ikke trodd dem, sier 33-åringen, og fortsetter:

– Jeg kommer til å fortelle denne historien til mine fremtidige barn og barnebarn.

– Det var tøft

– Hvordan var livet som arbeidsledig sykkelrytter?

– Det var stressende. Jeg forsøkte å konsentrere meg om syklingen, samtidig som jeg måtte akseptere at alt kunne være forgjeves. Det var tøft, sier Janse van Rensburg.

MESTER: Reinardt Janse van Rensburg sykler med det sørafrikanske flagget på trøyen. Det betyr at han er nasjonal mester i Sør-Afrika. Foto: Magnus Wikan / TV 2

Heldigvis hadde han noen mål han kunne trene mot. I det kontinentale afrikamesterskapet ble han nummer to, mens han vant det nasjonale mesterskapet i Sør-Afrika.

Uten å være en del av et lag.

– At jeg hadde noen mesterskap å se frem til, holdt meg fokusert. Ellers ville det blitt tøft, sier sørafrikaneren, som nå er tilbake på den største scenen.

– Det er ikke så mange som kan si at de kjempet om kontrakt i april og kom seg inn i Tour de France i juli, sier han.