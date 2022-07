USA har fått kulen som drepte palestinsk journalist

Abu Akleh, som hadde både palestinsk og amerikansk statsborgerskap, ble skutt i hodet under en israelsk militæraksjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden 11. mai.

FNs menneskerettskontor konkluderte nylig med at kulen som drepte henne, ble avfyrt av en israelsk soldat.

Palestinske selvstyremyndigheter har fått forsikringer om at kulen vil bli returnert straks de amerikanske undersøkelsene er gjennomført, sier riksadvokat Akram al-Khatib lørdag. Kunngjøringen kom bare en drøy uke for USAs president skal besøke Israel og den okkuperte Vestbredden.

Shireen Abu Akleh var på jobb da hun ble drept. Den 51 år gamle erfarne Al Jazeera-journalisten var iført hjelm og skuddsikker vest som var tydelig merket med PRESS.

Kryssild

Andre journalister på stedet, øyenvitner, palestinske myndigheter og Al Jazeera har tidligere konkludert med at hun etter alt å dømme ble skutt av en israelsk soldat.

Det samme har CNN og Washington Post gjort etter å ha gjennomført egne granskinger.

Den israelske hæren sier Akleh havnet i kryssild under skuddveksling med væpnede palestinere. Israel sier de har identifisert våpenet som journalisten kan ha blitt skutt med, men at det er umulig å slå fast hvem som drepte henne uten å analysere kulen.

Palestinerne har nektet å gi fra seg kulen og sagt at de ikke stoler på Israel.

FN-gransking

Israel har kalt FNs konklusjon for ubegrunnet. FNs gransking bygger på informasjon innhentet fra den israelske hæren, den palestinske riksadvokaten, bilder, videoer og lydopptak fra stedet, analyse fra eksperter, intervjuer av øyenvitner og offisiell kommunikasjon.

Al-Khatib sier at palestinerne setter pris på at internasjonale organer vil «hjelpe oss med å bekrefte sannheten». Han fastholder at kulen ikke skal havne på israelske hender.

Det er uklart hva de amerikanske ekspertene kan finne ut av uten å også undersøke våpenet kulen kom fra.

Ifølge en ikke navngitt palestinsk kilde var etterforskningen tema i en samtale mellom Palestinas president Mahmoud Abbas og USAs utenriksminister Antony Blinken nylig. Begge parter håper ifølge kilden å løse saken før USAs president Joe Biden besøker regionen senere i juli.

– Vi ønsker en uavhengig, troverdig etterforskning. Når etterforskningen skjer, vil vi følge fakta, hvor enn de leder oss. Det er så enkelt som det, sa Blinken da han i juni lovet å bidra til at noen stilles til ansvar for drapet på Abu Akleh.