Arve skulle rive utedoen – funnet fikk ham til å ringe politiet

Arve Martin Øverlien (57) skulle rive uthuset på hytta da en mystisk søppelpose dukket opp under gulvet.

Lørdag skulle Arve Martin Øverlien rive det gamle uthuset på hytta på Sjusjøen. Bygget huset blant annet en utedo.

Da han åpnet gulvet, ble han overrasket over det som dukket opp.

– Fader, tenkte jeg. Hva er det bestefaren min har drevet med her, sier Øverlien til TV 2.

Han skjønte imidlertid fort at det ikke kunne være bestefarens eiendeler.

Inni søppelsekken lå en hagle som var avkappet i begge ender. Da ringte Øverlien politiet.

– Veldig pussig

Hytta har gått i arv i familien, og har vært i familiens eie så lenge uthuset har stått der. Øverlien sier at ingen i familien har sett våpenet før.

– Bestemora mi hadde hytta før. Hun var svært lite kriminell, og det er jeg og, sier Øverlien.

POLITI: Politiet kom til stedet og tok med seg våpenet. Foto: Privat

Han forteller at de har hatt innbrudd på hytta to ganger tidligere, men sier han tviler på at det har en sammenheng med våpenet.

– Det var veldig pussig. Hvis det har vært tyver her så gjemmer de vel ikke våpen under utedoen, mener Øverlien.

Under begge innbruddene har hytta vært tom for folk, og tyvene har tatt med seg TV, alkohol og lignende.

Kan ha ligget i 15 år

Øverlien stusser over hvordan noen eventuelt har fått lagt våpenet under gulvet i uthuset, men mener det kan ha vært mulig utenfra.

– Du kan ta bort en stein eller noe kanskje, og få lagt det inn, sier han.

NYSGJERRIG: Arve Martin Øverlien er nysgjerrig på hvem som kan ha gjemt våpenet. Foto: Privat

Han anslår at våpenet muligens kan ha ligget der i omkring 15 år. Det ble funnet i en søppelsekk med håndtak på, som Øverlien mener tilsier at det ikke har ligget noe særlig lenger.

Ifølge Øverlien tok politiet med seg våpenet, med beskjed om at de skulle destruere det. Både han og datteren, Mille Øverlien, er imidlertid nysgjerrige på hvem som kan ha lagt våpenet der.

– Spesiell historie

– Det er jo en litt spesiell historie som kommer frem når man finner et våpen sånn bortgjemt.

Det sier operasjonsleder Terese Bylterud i Innlandet politidistrikt til TV 2 lørdag kveld.

– Eldre våpen kan enten sendes til ytterligere undersøkelser hos krimtekniker eller destrueres. Hva som blir gjort med dette må Ringsaker etterforskning svare ut på mandag, fortsetter Bylterud.

Tidligere var det ikke registreringsplikt på hagle. Dette kan skape utfordringer når politiet eventuelt skal etterforske hvem som har eid våpenet.