Fotballryktene: – United og Arsenal i budkrig om to stjernesigneringer

Manchester United har lagt inn et nytt bud på Lisandro Martinez. Ifølge Mirror skal budet være på over 470 millioner kroner. Arsenal skal allerede ha fått et bud avist på den argentinske landslagsspilleren.

Ifølge Daily Star er de samme klubbene også i budkrig om Serge Gnabry. Bayern München-stjernen har en overkommelig prislapp på 480 millioner kroner ettersom han kun har ett år igjen av kontrakten. Den tyske landslagsspilleren spilte i Arsenal i starten av karrieren, men fikk det aldri helt til på Emirates.

Raheem Sterling nærmer seg stadig en overgang til Chelsea. Ifølge Daily Star skal City-stjernen nå ha hatt positive samtaler med manager Thomas Tuchel.

Leicester har god tro på at de klarer å signere Charles De Ketelaere fra Club Brugge. Det skriver 90min. Leeds skal også ha vist interesse for den 21-årige spissen.

Antonio Conte og Tottenham har allerede brukt penger denne sommeren. Nå melder Express at London-klubben nærmer seg Clement Lenglet. 27-åringen er på vei bort fra Barcelona.

Barca skal ha bestemt seg for ikke å bruke kjøpsopsjonen de har på Adama Traoré. Det skriver Sport. Dermed kan vingen dukke opp igjen i Wolverhampton når Premier League starter i august.

Marco Asensio kan forlate Real Madrid i sommer. Ifølge Marca er AC Milan ute etter midtbanespilleren. Det skal også være interesse fra engelske klubber.

Pep Guardiola vil hente vidunderbarnet Gavi fra sin gamle klubb Barcelona. Det hevder Mirror.