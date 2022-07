Fenomenet Jakobsen forbløffer: – Den raskeste jeg har kjørt med

Danske Michael Mørkøv har vært opptrekker for flere av verdens beste spurtere. Ingen av dem har vært raskere enn Fabio Jakobsen.

For da veteranen fikk av TV 2 i oppgave å vurdere Fabio Jakobsen (25) opp mot alle spurterne han har jobbet med, nølte han ikke ett sekund:

– Han er den raskeste sprinteren jeg har kjørt med, svarte Michael Mørkøv.

Og en større kompliment er knapt mulig å få for en spurter. Gjennom en lang karriere har den 37-årige dansken nemlig kjørt opptrekk for flere av historiens beste.

Mark Cavendish, Sam Bennett, Elia Viviani og Alexander Kristoff, for å nevne noen.

– Hva er det som gjør Jakobsen så unik?

– Fabio har en helt fantastisk fysikk. Han er en rytter med mye mer muskler enn veldig mange andre, sier Mørkøv.

Guttedrøm

Muskelmassen kom til nytte på oppløpet av den andre etappen av årets Tour de France.

I massespurten i danske Nyborg, var det nemlig ingen som kunne hamle opp med den sterke nederlenderen.

RASKEST: Ingen kunne gjøre noe med Fabio Jakobsen på oppløpet i Nyborg. Foto: THOMAS SAMSON

– Dette er det største sykkelrittet i verden. Jeg har drømt om dette siden jeg startet å sykle for 15 år siden. Jeg er superglad for å ha fått det til, sier Jakobsen til TV 2, og fortsetter:

– Jeg har jobbet hardt for det, men det har også familien min og støttespillerne mine. Jeg håper de nøt øyeblikket.

Døden nær

Men for dem som står Jakobsen nærmest, er nok ikke massespurter i sykling forbundet med nytelse.

For snart to år siden ble han nemlig skjøvet ut av veibanen og inn i gjerdene under en spurt i Polen rundt.

VELTEN I POLEN: Slik så det ut da Fabio Jakobsen dundret inn i gjerdene i Katowice. Jakobsen kan ikke sees på bildet, men sykkelen hans svever øverst i venstre hjørne. Foto: Tomasz Markowski

Han ble flydd til sykehuset, der han ble lagt i kunstig koma. I tre dager svevde han mellom liv og død, før han til slutt åpnet øynene opp.

Da kunne han ikke snakke. Han hadde brudd på hodeskallen og mistet flere tenner.

Først etter syv måneder med operasjoner og opptrening var han tilbake i konkurranse.

Og det tok ikke lang tid før han begynte å vinne igjen.

Mental styrke

– Han må jo ha en enorm mental styrke. Han har kommet tilbake etter nesten å ha blitt drept, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Allerede i fjor høst vant han flere etapper i Vuelta a España. Lørdag viste han frem talentet sitt på den største scenen.

– Jeg skulle gjerne visst hvordan han har jobbet mentalt for å holde på som han gjør her – uten å tenke på hva han opplevde i Polen, sier Kaggestad.

For på etappen til Nyborg gikk det nok en velt, og like etter knuffet han skulderen mot Peter Sagan i svært høy hastighet.

Se spurten til Fabio Jakobsen her:

Det kunne fort ha gått galt igjen.

– Hvis han hadde viket en tomme, hadde han blitt nummer to eller tre. Og da hadde alle konkurrentene sett på ham som svak. Men han viste at han er ekstremt mentalt sterk, og etter alt han har vært gjennom er det ekstremt imponerende, sier Kaggestad.

Så talentet tidlig

Hans lagkamerat, Michael Mørkøv, er like imponert, men slettes ikke overrasket.

Da han ble hentet til Quick-Step Alpha Vinyl sammen med Fabio Jakobsen for fem år siden, la han raskt merke til den unge nederlenderens talent.

– Jeg fortalte ham på vår første treningsleir at han kom til å bli mannen å slå i fremtiden, sier Mørkøv.

Dansk stjerne med beskjed i kamera:

Han fikk helt rett.

– Jakobsen er en vinner. Han handler på instinkt. Han ser målstreken og kobler helt ut. Det må han gjøre, hvis han skal ha kjangs i dette selskapet her, sier Kaggestad.

Søndag er 25-åringen fra Heukelum i Nederland favoritt til å vinne igjen. Da venter det åpenbart en ny flat etappe i Danmark.

– Vi har den raskeste mannen, og vi har hestekrefter i opptrekket. Vi har et fantastisk lag med (Yves) Lampaert, (Florian) Senechal og (Mattia) Cattaneo som setter det hele opp. Så vi kommer til å gå for det igjen, sier Mørkøv.

