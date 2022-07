Politiets utfordring: – Ikke tilstrekkelig oversikt

– Vi har ikke tilstrekkelig oversikt. Vi er kjent med hans tidligere dommer hvor det fremkommer en del opplysninger om tidligere diagnoser, men vi har jo et ønske om å få inn hans journaler, men per nå har ikke han villet samarbeide, så det er en utfordring at vi ikke får inn de papirene, sier Christian Hatlo, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

TV 2 er i besittelse av de samme dommene. Der kommer frem at den terrorsiktede 43-åringen har slitt psykisk i mange år.

TERRORSIKTET: 43 år gamle Zaniar Matapour, her da han ble pågrepet natt til lørdag. Foto: TV 2-tipser

I en dom fra 2016 omtales det at både et familiemedlem og Matapours daværende advokat sier at han har diagnosen paranoid schizofreni.

Vil ha tilgang

– Mener du at politiet burde hatt videre hjemler for å få tilgang til helsejournaler?

– Det er selvfølgelig et litt vanskelig spørsmål, men jeg tenker jo at i de alvorligste sakene, sånn som vi står i her, at balansegangen mellom individets rett til taushet kanskje kunne vike og at vi burde ha fått det, så svaret er egentlig ja, sier Hatlo.

Han mener tiden er moden for en debatt.

– Det bør nok diskuteres, og det kan jo hende det blir det etter hvert, men det ble jo ikke noen endring etter de forrige terrorsakene, så vi får se, sier Hatlo.

Vurderer endring

Justisdepartementet sier til TV 2 at de ikke vil kommentere skytesaken i Oslo spesifikt, men sier på generelt grunnlag at de jobber med å få på plass et enda bedre tverrfaglig samarbeid om psykisk syke personer.

Statssekretær i Helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, sier til TV 2 at helsemyndighetene og politiet er i gang med å se på ulike problemstillinger, både hver for seg og sammen.

– Både Politidirektoratet og Helsedirektoratet sitter nå å reviderer de samarbeidsretningslinjene, for at slike forhold skal være godt regulert, sier Bjørkholt.

TIL VURDERING: Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet sier de vil ta stilling til en lovendring når vurderingen til Politi- og Helsedirektoratet er klart. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Statssekretæren utelukker ikke en endring i lovverket.

– Hvis det kommer frem til at det vil være nødvendig å endre lovverket, så vil de henvende seg til departementene. Da vil vi se på det sammen med Justisdepartementet, sier Bjørkvold.

Det er nå en uke siden masseskytingen i Rosenkrantz gate i Oslo. Politiet mener nå ha fått god kontroll på selve hendelsesforløpet.

De bruker nå store ressurser på å finne ut hvorvidt Matapour fikk hjelp enten før eller eller handlingene.

Flere hypoteser

Christian Hatlo sier at de har flere navn på blokka.

– Det gjøres mye, og vi har navn på blokka, men hva vi gjør og hvem dette er, kan ikke jeg kommentere nå.

Politiadvokaten forteller at de jobber med flere hypoteser.

– Men vi holder flere hypoteser åpne. Det kan være hatkriminalitet mot pride, det kan være radikalisering og det kan være psykiatri. Det kan også være en kombinasjon, og det kan være noe helt annet, sier Hatlo.

