Mer trøbbel for Hauger

Dennis Hauger (19) endte som nummer 15. under lørdagens sprintløp i Formel 2. Jack Doohan vant foran Ayuwu Iwasa og Enzo Fittipaldi på Silverstone-banen.

Store regnbyger tidligere lørdag gjorde at sprintløpet startet på vått føre, men banen ble tørrere etter hver runde.

Hauger startet som nummer tolv på dagens løp, og allerede første runde tapte han én plassering. Men det så lenge lovende ut for 19-åringen, og etter ti runder kjørte Hauger seg opp til en 10. plass.

Da startet problemene. Bakdekkene til 19-åringen ble mer og mer slitt, og det så ut som Formel 2-føreren slet med en glødende bremseskive, ifølge Viasats kommentatorer.

– Vi ser helt tydelig at de er ganske slitt, sa Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen om bakdekkene til Hauger.

– Hauger har nesten ikke dekk igjen, understrekte Gulbrandsen.

Hauger kjørte til slutt inn til en 15. plass, etter at han ble forbikjørt av Clément Novalak og Roy Nissany.

Dennis Hauger under Formel 2 trening før lørdagens sprintløp i Storbritannia Grand Prix Foto: Tim Goode

Ødelagt frontvinge

Det var ikke bare Hauger som fikk problemer.

For Liam Lawson ble det tøft da frontvingen ble ødelagt i den syvende runden, og tapte mye tid i sprintløpet da han måtte inn å bytte frontvinge.

– Utrolig nok har det ikke vært en eneste krasj i løpet, kommenterte Viasats Henning Isdal.

Haugers lagkamerat Jehan Daruvala startet i pole position og hadde ambisjoner om å vinne lørdagens sprintløp. Men Daruvala havnet på en skuffende 8. plass.

Hauger-rival Jüri Vips, som ble suspendert for å ha uttalt seg rasistisk under en strømmesending mens han spilte TV-spill i slutten av juni, kjørte inn til en 12. plass. 21-åringen ble kastet ut av Red Bulls juniorprogram etter å ha uttalt seg rasistisk, men kjørte for Hitech under dagens løp.