Knutsen freser mot dommeren etter overtidsstraffen

Odd - Bodø/Glimt 3-2

Se sammendrag øverst!

Scoringer av Milan Jevtovic og Conrad Wallem gjorde at Odd så ut til å styre inn til 2-1-seier hjemme mot Glimt. Men på tampen ble det kaos på Skagerak.

Syv minutter før slutt ble Odd redusert til ti spillere. Et høyt spark fra Odin Bjørtuft traff Pellegrino i hodet, og forsvareren fikk direkte rødt. Det ble lagt til syv minutter og det ble innholdsrike minutter. I det 97. minuttet sørget Glimt-innbytter Isak Amundsen for 2-2.

Men like etter fikk Odd straffe. Japhet Sery Larsen måtte hente seg inn etter en svak involvering, og det endte med at Abel Stensrud gikk i bakken uten at det var veldig mye kontakt. Superveteranen Espen Ruud var sikker og banket inn målet da klokken nærmet seg 99 minutter.

– Det var helt rått. Det går opp og ned, og alt skifter etter ti sekunder, sier Ruud til Discovery.

MATCVINNER: Espen Ruud holdt nervene under kontroll og sikret seieren på overtid. Foto: Trond R. Teigen / NTB

38-åringen høster også skryt fra TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Espen Ruud er en skikkelig Odd-legende, og han scorer selvfølgelig på straffesparket. Det ble en høydramatisk avslutning, men på de bildene som ble vist på TV så straffesparket feil ut, mener Mathisen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var svært misfornøyd med Rohit Saggis avgjørelse om å dømme straffe.

– Ni minutter på overtid. Å velge å dømme straffe på noe sånt. Da skal man være hundre prosent sikker. Det reagerer vi sterkt på. Det er ikke straffespark én gang i året. Men vi får ikke gjort noe med det, sier Knutsen til Discovery.

– Jeg syns vi gjør en bra kamp og får dårlig betalt i dag. Det blir ekstra bittert når den kommer ni minutter på overtid, sier treneren.

Sery Larsen innrømmer at han uansett burde ha løst situasjonen bedre.

– Det er helt forferdelig forsvarsspill av meg først, sier dansken.

– Er ikke i nærheten

Jesper Mathisen er uansett klar på at dette er en type kamp Glimt aldri hadde tapt forrige sesong.

– Måten Glimt taper kampen på er et godt bilde på en situasjon som aldri hadde oppstått i 2021 eller 2020. Det er fryktelig stopperspill av Sery Larsen, og Knutsen må være vanvittig frustrert etter den avslutningen på kampen.

– Samhandlingen, tempoet og selvtilliten er ikke i nærheten av der den var, og det ser også ut til at flere og flere lag finner ut av hvordan de skal forsvare seg mot Glimt.

Mathisen lot seg samtidig imponere av Odd.

– Odd følger opp på imponerende vis etter seieren mot Vålerenga sist serierunde, og Paco har virkelig trengt disse seirene. Nå er Odd med igjen og kjemper på øvre halvdel. Så må de krysse fingrene for at ikke Lauritsen mister de kommende kampene etter skaden hans.

Odd-spissen drar til Nederland etter denne måneden.

Slik var kampen

Det var hjemmelaget som kom best i gang i Skien. Etter 18 minutter rullet Odd opp på høyresiden og etter flere vakre kombinasjoner endte ballen på motsatt kant hos Milan Jevtovic. Vingen traff først rett på Hakin, men angriperen var først på returen og fikset 1-0.

Det var serberens femte seriemål denne sesongen.

Men ti minutter senere utlignet Glimt. Formspilleren Amahl Pellegrino kombinerte med Espejord, før han på kaldt vis trillet ballen i mål til 1-1.

Onsdag starter Glimts jakt på å nå gruppespillet i Champions League. Første hinder er Klaksvik fra Færøyene.

Lauritsen måte ut - så tok Odd ledelsen

Etter 57 minutter måtte Tobias Lauritsen forlate banen etter en stygg hodesmell. Marius Høibråten ble belønnet med gult kort etter sammenstøtet. Odd-angriperen, som allerede er solgt til nederlandske Sparta Rotterdam, ble geleidet i garderoben av helsepersonell. Inn kom Abel Stensrud.

Odds Tobias Lauritsen får medisinsk hjelp under eliteseriekampen mellom Odd og Bodø/Glimt på Skagerak Arena. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Kort tid senere økte Odd til 2-1. Conrad Wallem var våken da han fanget opp en ball fra Filip Jørgensen. Wallem vartet opp med et nydelig mottak, kom seg forbi Haikin og sendte ballen i det tomme målet fra spiss vinkel.

Kvarteret før slutt var Pellegrino nær ved å utligne. Måltyven viste frem en akrobatisk avslutning fra kort hold, men ballen gikk i innsiden av stolpen og i fanget til Wahlstedt.

Hissig stemning, så tok det av

Like etter kokte det igjen på Skagerak. Jevtovic satte inn en knallhard takling på Solbakken, noe som førte til sinne i Glimt-leiren. Saggi nøyde seg med å vise det gule til serberen.

Etter 83 minutter måtte Saggi igjen finne frem kortene, men denne gang var fargen annerledes. Odin Bjørtuft var på etterskudd i en duell med Pellegrino, og i et desperat forsøk på å stoppe angriperen traff han Glimt-spilleren i ansiktet med en altfor høy fot.

– Det røde kortet er Saggi aldri i tvil om, og det er lett å forstå. Heldigvis endte det ikke verre for Pellegrino etter å ha fått en god del knotter i ansiktet, sier Jesper Mathisen.

Syv minutter tillegg gjorde at Odd måtte kjempe knallhardt med en spiller mindre. Og i det 97. minutt så seieren ut til å ryke. Innbytter Isak Amundsen utlignet med en pen heading. Men Odd lot seg ikke knekke. De gikk rett i angrep. Det endte med at Sery Larsen lagde straffe i en situasjon med Stensrud.

Superveteran Espen Ruud tok ansvar og sørget for en 3-2-seier i det klokken bikket 99 minutter.