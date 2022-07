Klar beskjed: – Nå må alle holde kjeft

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Seieren til Fabio Jakobsen var også en enorm triumf for Quick Step-Alpha Vinyls frittalende sportsdirektør Patrick Lefevere.

Lefevere tok med Jakobsen til Tour de France på bekostning av Mark Cavendish, som leverte fire etappeseirer i Tour de France i fjor.

– Jeg er en glad mann. Det var mye kritikk for valgene jeg tok. Nå må alle holde kjeft. Det er som Abba synger: «The Winner Takes It All». Vinneren har alltid rett, sier Lefevere til TV 2.

– Det har vært mange diskusjoner på hvem som skulle være med, og om det kunne være med to spurtere. Jeg er en gammel mann, men også en vis mann. Ingen trenger å lære meg noe, sier 67-åringen.

FRITTALENDE: Patrick Lefevere, sportsdirektør i Quick Step-Alpha Viyl, er kjent for sine friske uttalelser. Foto: Rudi Jakobsen, TV 2

– Mer intelligent enn pressen

Cavendish står med 34 etappeseirer i Tour de France, like mange som legendariske Eddy Merckx.

– Mark (Cavendish) er mer intelligent enn deler av pressen. Jeg snakket med ham, og han var veldig rolig. Han sa at han hadde gjort alt for å bli tatt ut, og han var klar til å stille dersom det skulle bli behov i siste liten. Det ble ikke nødvendig, sier Lefevere.

I oppladningen til fjorårets Tour de France havnet Lefevere i klinsj med Sam Bennett, som ble vraket til fordel for Mark Cavendish, som var avskrevet av de fleste, men som svarte med å ta fire etappeseirer.

– Lefevere elsker denne situasjonen, og han gjorde det samme i fjor da Cavendish overrasket og imponerte alle. Det er veldig bra han tok ut Jakobsen, som har fått tilbake troen på seg selv. Han gikk skulder mot skulder med Peter Sagan her. Det er ingen hvem som helst. Det er voksent og imponerende gjort. Jakobsen har en stor fremtid i Tour de France, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Ryttere i tottene på hverandre

Jakobsens tilbakebetaling

For snart to år siden ble Jakobsen lagt i kunstig koma etter å ha skrekkveltet i en massespurt i Polen rundt.

– For meg har det vært en lang prosess. Jeg har tatt steg for steg, og mange har hjulpet meg på veien. Dette er for å betale dem tilbake, slik at de kan se at det ikke var forgjeves, sier superspurteren i seiersintervjuet.

– Å vinne en etappe i Tour de France, har jeg drømt om i 15 år. Det er det største rittet, fortsetter 25-åringen.

Mads Kaggestad lar seg imponere av nederlenderen.

– Han virker veldig rolig. Samtidig er han dyrisk sterk mentalt som kommer tilbake fra den velten der, og ikke bare vinner en massespurt, men vant en helt ekstremt vill massespurt, sier TV 2s sykkelekspert.