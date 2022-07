Jarstein hyllet av fansen etter 468 dager ute

Se video øverst

Lørdag var Rune Jarstein omsider tilbake på banen for Hertha Berlin.

37-åringen spilte andre omgang av treningskampen borte mot Badelsburg.

I kjent, tysk stil hadde mange Hertha-supportere møtt opp, til tross for at det bare var en treningskamp. De ropte taktfast Jarsteins navn.

– Det var utrolig gøy. Jeg har alltid hatt et godt forhold til fansen. Det var bare en treningskamp, men for meg var det en fin opplevelse, sier Jarstein med et smil til TV 2.

GJENSYN: Rune Jarstein stilte opp på bilder med supporterne etter comebackkampen. Foto: Johannes Morland.

468 dager har gått siden hans forrige kamp.

I april 2021 ble han koronasmittet. Senere fikk han påvist betennelse i hjertemuskelen. I desember i fjor måtte han opereres for et kneproblem.

Jarstein forteller at han har trent godt under skadeoppholdet.

– Det har vært en litt vanskelig og lang periode. En hel sesong uten i det hele tatt å være med, men jeg er veldig glad for at jeg føler meg bra i kroppen og for å være med laget igjen.

Han var det klare førstevalget i en årrekke. Veteranen fikk med seg tre kamper under Ståle Solbakkens ledelse før problemene startet.

Han sier at han har tenkt mye på videre landslagsspill.

– Jeg er fortsatt veldig motivert for det. Det hadde vært utrolig gøy å være med der snart igjen og treffe gutta. Det er veldig imponerende det de holder på med nå. Hvis jeg får en del treningskamper, kan jeg kanskje være aktuell igjen, sier Jarstein.

Forrige sommer hentet Hertha danske Oliver Christensen fra Odense. Jarstein er forberedt på at 23-åringen blir førstevalg.

– Nå er jeg frisk og har sagt at hvis treneren har bruk for meg, er jeg klar for å hjelpe. Nå er vel Oliver førstevalget når sesongen sparkes i gang, men jeg kommer til å støtte opp så godt jeg kan og til å være klar når sjansen kommer, slår han fast.

Mot Badelsburg ble han ikke satt på de helt store prøvene. Uansett syntes han at det var kjekt å være tilbake.

– Jeg må si at det var litt uvant å være utpå der, men det var veldig kjekt å kunne dirigere og slå noen pasninger. Jeg fikk ikke noe skudd på meg, men det var uansett veldig kjekt, sier Jarstein.