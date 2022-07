People: Lindsay Lohan har giftet seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Samme dag som hun fyller 36 år, la skuespilleren ut et innlegg som fikk medier til å stusse om hun har blitt gift.

I november 2021 ble det kjent at Lindsay Lohan (36) var blitt forlovet med finansmannen Bader Shammas. De to skal være bosatt sammen i Dubai.

Nå har kjendisnettstedet People fått bekreftet at de er gift.

Det skjer etter at Lohan la for kort tid siden ut et innlegg hvor hun omtalte Shammas som sin «ektemann».

– Jeg er den heldigste kvinnen i verden... Jeg er lamslått av at du er min ektemann. Mitt liv og mitt alt. Enhver kvinne burde føle det slik hver dag, skriver Lohan i Instagram-innlegget som fikk mediene til å lure på om hun har blitt gift.

Lohan er best kjent for sine roller i fiilmene «The Parent Trap», «Freaky Friday» og «Mean Girls». Men siden midten av 2000-tallet har hun medvirket i få store produksjoner.

I mars ble det kjent at Lohan gjør comeback.

Hun har signert en avtale på flere filmer med strømmegiganten Netflix, og blir å se på skjermen senere i år i den romantiske komedien «Falling for Christmas».